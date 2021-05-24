24 Mayıs 2021 Pazartesi 17:22 - Güncelleme: 24 Mayıs 2021 Pazartesi 17:22

Burak Sergen, bir süredir koronavirüs tedavisi gördüğü hastaneden taburcu oldu. Zor günleri geri de bırakan ünlü oyuncu, hastalık dönemi sonrası ilk kez konuştu.

Kanal D'nin ilgiyle izlenen dizisi 'Sadakatsiz'de rol alan Burak Sergen, bir ay önce evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Koronavirüse yakalandığı tespit edilen oyuncu uzun zamandır yoğun bakımda tedavi altındaydı. Burak Sergen'den güzel haber geldi. Ünlü oyuncu koronavirüsü atlattı.

Koronavirüse yakalanan Burak Sergen bugün taburcu oldu. Zor günleri geri de bırakan ünlü oyuncu 'Bu hastalığı yendiğim için çok muyluyum' dedi.

Kanal D'nin ilgiyle izlenen dizisi 'Sadakatsiz'de rol alan Burak Sergen, bir ay önce evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Koronavirüse yakalandığı tespit edilen oyuncu uzun zamandır yoğun bakımda tedavi altındaydı. Burak Sergen'den güzel haber geldi. Ünlü oyuncu koronavirüsü atlattı.

Hürriyet'in haberine göre bugün taburcu olan Sergen hastane çıkışı '45 gün sonra ilk defa gün yüzüne çıkıyorum. Yendiğime çok mutluyum bu hastalığı. Berbat bir şey ve çok ciddiye alınması gereken bir şey" açıklamasını yaptı.

Burak Sergen'in doktoru ise "Evde rehabilitasyon süremiz olacak. Tabi kontrol ve takiplerim devam edecek. Biz yine hastamızı evine sağlıklı bir şekilde uğurlamaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.

VİDEO YÖNTEMİYLE DİZİYE DÖNDÜ

'Sadakatsiz'in dün akşam yayınlanan yeni bölümünde izleyiciyi büyük bir sürpriz ile karşılaştı. Burak Sergen, dizinin yeni bölümüne video ile bağlanarak izleyiciyle buluştu. Dizide canlandırdığı Haluk karakteri kalp krizi geçiren ünlü oyuncu senaryo gereği ailesiyle görüntülü konuşma yaptı.