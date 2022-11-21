Amasya'da 'Baş Belası' adlı oynunu sergileyen tiyatro oyuncularını taşıyan minibüs TIR'a çarptı. Kazada minibüste sıkışan Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş olay yerinde hayatını kaybetti. Gelen acı haber sonrası Burak Topçu kimdir, kaç yaşında, nereli sorgulamaları gündemdeki yerini aldı. İşte Tiyatrocu Burak Topçu'nun ölümü hakkında bilgiler

BURAK TOPÇU KİMDİR?



'Baş Belası' adlı tiyatro oyunu için turnede olan ekip, Çorum'dan Samsun'a doğru yola çıkmıştı. Tiyatro oyuncularını taşıyan minibüs Amasya - Çorum karayolu üzerinde tıra çarptı.

Amasya'da tiyatro oyuncularını taşıyan minibüsün tıra çarptığı feci kazada minibüste bulunan 3 kişi hayatını kaybetti. 8 kişi de yaralandı.

Kazada minibüste sıkışan Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü ve minibüsteki Özgür Ayaz, Burak Gülçebi, Melis İşiten, Sergen Deveci, Uğur Şalvarcıoğlu, Ceyhun Fersoy ve Filiz Özbek, ambulanslarla Merzifon ve Suluova'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ceyhun Fersoy ve Melis İşiten'in sağlık durumunun iyi olduğu, Sergen Deveci'nin ise kontrol amaçlı yoğun bakıma alındığı öğrenildi.

Oyuncu Tolga Güleryüz Amasya trafik kazasında hayatını kaybetti! Tolga Güleryüz kimdir, kaş yaşındaydı?

Özgür Karataş kimdir?