Oyuncu Tolga Güleryüz Amasya trafik kazasında hayatını kaybetti. 'Baş Belası' adlı tiyatro oyunu için turnede olan ekip, Amasya-Çorum karayolu üzerinde tıra çarptı. Kazada minibüste sıkışan Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş olay yerinde hayatını kaybetti. Gelen acı haber sonrası "Tolga Güleryüz kimdir, kaç yaşındaydı?" gibi sorular gündeme geldi. İşte son dakika haberinin detayları

Ceyhun Fersoy, Melis İşiten, Sergen Deveci, Özgür Ayaz, Burak Gülçebi, Uğur Şalvarcıoğlu, Filiz Özbek, Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş gibi oyuncuların içinde bulunduğu minibüs Amasya'da trafik kazası yaptı.

Amasya trafik kazası, dün gece saatlerinde ilçenin Çaybaşı köyü mevkisinde meydana geldi. Çorum'da 'Baş Belası' adlı tiyatro oyununu sahneledikten sonra Samsun'a gitmek için yola çıkan oyuncuları taşıyan minibüs, önündeki TIR'a çarptı.

Yaşanan trafik kazası sırasında Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü ile Özgür Ayaz, Burak Gülçebi, Melis İşiten, Sergen Deveci, Uğur Şalvarcıoğlu, Ceyhun Fersoy ve Filiz Özbek yaralandı.

Ceyhun Fersoy ve Melis İşiten'in sağlık durumunun iyi olduğu, Sergen Deveci'nin ise kontrol amaçlı yoğun bakıma alındığı öğrenildi.

Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Merzifon ve Suluova'daki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Ölen 3 kişinin cenazeleri de minibüsten çıkarılıp, hastane morguna götürüldü.

TOLGA GÜLERYÜZ KİMDİR?

İzmir'de dünyaya gelen Tolga Güleryüz, pek çok oyunda yönetmenlik ve ışık/dekor tasarım görevlisiydi. "Baş Belası" adlı tiyatro oyununda ışık tasarımcısı olarak görev alan Tolga Güleryüz, aynı zamanda yapımcıdır. Oyuncu Zeynep Gülmez, Tolga Güleryüz'le evlenmiş, 2017 yılında boşanmıştı.

TOLGA GÜLERYÜZ'ÜN OYNADIĞI TİYATROLAR

Aşk Listesi

Baş Belası

SUİT - Düğün Dündü Bugün Bugün

Eski Zaman Hikayesi

Kırkından Sonra

Ters Köşe

Aşk Terapisi

Zoraki Damat

Özgür Karataş kimdir?

Burak Topçu kimdir?