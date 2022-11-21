Özgür Karataş, 'Baş Belası' adlı tiyatro oynunu sergileyen ekibin yer aldığı kazada hayatını kaybetti. Amasya'da tiyatro oyuncularını taşıyan minibüs tıra çarpması sonucu hayatını kaybedenler arasında yer alan Özgür Karataş'ın hayatı gündeme geldi. Peki, Özgür Karataş kimdir, kaç yaşında? İşte Özgür Karataş hakkında merak edilenler...

ÖZGÜR KARATAŞ HAYATINI KAYBETTİ

Amasya'da trafik kazası geçiren Özgür Karataş, olay yerinde hayatını kaybetti.

Amasya'da 'Baş Belası' adlı oynunu sergileyen tiyatro oyuncularını taşıyan minibüs TIR'a çarptı. Kazada minibüste sıkışan Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş olay yerinde hayatını kaybetti. Gelen acı haber sonrası Özgür Karataş kimdir, kaç yaşında, nereli sorgulamaları gündemdeki yerini aldı. İşte Özgür Karataş hakkında merak edilenler...

'Baş Belası' adlı tiyatro oyunu için turnede olan ekip, Çorum'dan Samsun'a doğru yola çıkmıştı. Tiyatro oyuncularını taşıyan minibüs Amasya - Çorum karayolu üzerinde tıra çarptı.

3 kişinin hayatını hayatını kaybettiği, 8 kişinin de yaralandığı kazada; Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş minibüste sıkışarak hayatını kaybetti.

Yaralanan sürücü ve minibüsteki Özgür Ayaz, Burak Gülçebi, Melis İşiten, Sergen Deveci, Uğur Şalvarcıoğlu, Ceyhun Fersoy ve Filiz Özbek, ambulanslarla Merzifon ve Suluova'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ceyhun Fersoy ve Melis İşiten'in sağlık durumunun iyi olduğu, Sergen Deveci'nin ise kontrol amaçlı yoğun bakıma alındığı öğrenildi.

ÖZGÜR KARATAŞ KİMDİR?

Kendisini tiyatroya adamış ve sanat camiasında tanınan isimler arasında yer alan tiyatro emekçisi Özgür Karataş, Baş Belası ekibini taşıyan minibüsün karıştığı trafik kazasında hayatını kaybetti.

Özgür Karataş, Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nde de görev yapan organizatördür.

Oyuncu Tolga Güleryüz Amasya trafik kazasında hayatını kaybetti!

Burak Topçu kimdir?