Coşkun Sabah kimdir? Coşkun Sabah kaç yaşında ve nereli?

25 Aralık 2020 Cuma 16:38 - Güncelleme: 25 Aralık 2020 Cuma 16:38

Coşkun Sabah kimdir? sorusu yıllar sonra ekranlara gelen İbo Show'a konuk olmasıyla birlikte yeniden gündeme geldi. Coşkun Sabah, 90'lı yılların başında büyük bir çıkış yakalamış olup Tsm-Pop ve Fantezi müzik arasında bir tarzda müzik yapmıştır. Şarkılarıyla izleyenlerin gönlünde taht kuran Coşkun Sabah'ın hayatı hayatı merak konusu oldu. Peki Saba Tümer kaç yaşında ve nereli? İşte sunucunun hayatı, mesleki kariyeri ve biyografisi.

Coşkun Sabah, bu hafta İbrahim Tatlıses'in sunumuyla dokuz yıl aradan sonra tekrar seyircisiyle buluşan İbo Show'a konuk oluyor. İbo Show'un bu haftaki konuklar arasında yer alan Coşkun Sabah kaç yaşında olduğu ve hayatı merak konusu oldu. İşte Coşkun Sabah'ın hayatı ve şarkıları...

COŞKUN SABAH KİMDİR?

Annesinin adı Roza, babasının adı Tekin'dir. Evli ve iki kız babasıdır, kızına annesinin adını koymuştur. Çok sayıda hit olmuş bestesi vardır ve 1980'li yılların sonu 1990'lı yılların başında büyük bir çıkış yakalamış olup Tsm-Pop ve Fantezi müzik arasında, kendisinin "Coşkun Sabah tarzı" olarak adlandırdığı bir tarzda müzik yapmıştır. Son yılların önemli ud virtüözlerindendir.

1990 yılında piyasaya çıkan Beni Unutma-Aşığım Sana adlı albümü 1990 yılı itibarıyla 3 milyon satmıştır.

Kütahya'da yapılan konserinde şimdiye kadar yaptığı en iyi bestesinin Anılar olduğunu ifade etmiştir.

Kışın İstanbul'da sahne almakta, yazın ise yeni besteler yapmak için Türkbükü, Bodrum'daki evine kapanmaktadır. Gülben Ergen' in de aranjörlüğünü yapan Taşkın Sabah kardeşi, keman ve ud sanatçısı olan ve Avustralya'da yaşayan Bülent Sabah ise ağabeyidir.

COŞKUN SABAH ALBÜMLERİ VE ŞARKILARI

1979 - Bir Tanrıyı Bir de Beni Unutma - Burç LP-505

1980 - Armağan - Erenler LP-207

1981 - Aşk Kitabı - Polydor LP-2480545

1982 - Bir Pazar Günü - Balet LBN-246

1983 - Son Buluşmamız - Oskar LP-234

1983 - Son Buluşmamız - Türküola Almanya LP 7470

1986 - Hatıram Olsun - Oskar LP-252

1986 - Hatıram Olsun - Türküola Almanya LP 7516

1987 - Benimsin - Oskar LP-87.34.Ü.041

1989 - Ağlamak İstiyorum - Emre Plak LP-88.34.Ü.029

1990 - Beni unutma - Aşığım sana - Emre Plak LP-548

2012 - Ağlamak istiyorum - Anılar - Emre Plak 1012

Albüm - Kaset

1979 - İşte Bizim Hikâyemiz - Türküola Almanya 1123

1981 - Aşk Kitabı - Türküola Almanya 1499

1982 - Bir Pazar Günü - Balet 6083

1983 - Coşkun Sabah 3 / Beddua - Minareci Almanya 3688

1983 - Son Buluşmamız - Oskar

1983 - Bir Pazar Günü - Türküola Almanya 1717

1983 - Son Buluşmamız - Türküola Almanya 1785

1984 - Acı Hatıralar - Türküola Almanya 1855

1985 - Hatıram Olsun - Türküola Almanya 1952

1986 - Beddua - Minareci Almanya 4180

1986 - Hatıram Olsun - Oskar 252

1986 - Elveda Gençliğm - Türküola Almanya 2292

1987 - Benimsin - Minareci Almanya 4219

1988 - Özel Konseri - Oskar 042

1988 - Gel Gelebilirsen - Tim 021

1989 - Biz Ayrılamayız - Aziz Plak

1989 - Ağlamak İstiyorum / Anılar - Emre Plak 585

1989 - Ağlamak İstiyorum - Minareci Almanya 4320

1989 - Sevene Sor - Oskar 062

1989 - Biz Ayrılamayız - Uzelli Almanya 175

1990 - Beni Unutma / Aiığım Sana - Emre Plak 609

1990 - Hatıram Olsun - Türküola Almanya 2385

1991 - Haberin Var mı - Emre Plak 616

1992 - Hep Sen Varsın - Minareci Almanya 4531

1995 - Hatıralar - Best Of - Emre Plak 615

Albüm - CD

1989 - Ağlamak İstiyorum / Anılar - Emre Plak 001

1990 - Beni Unutma / Aşığım Sana - Emre Plak 013

1991 - Haberin Var Mı - Emre Plak 026

1992 - Kör Aşık - İsyanlardayım - Emre Plak 033

1993 - Alıştım Sana - Raks Müzik

1994 - İşte Coşkun Sabah - Raks Müzik

1995 - Ayrılmayalım - Mert Müzik

1997 - Şahika - Mert Müzik

1998 - Bir Gün Gelecek - İdobay

2003 - Okyanus & Best Of - Seyhan Müzik

2011 - Aşk Kitabı - Ossi Müzik

2014 - Nihayet - DMC