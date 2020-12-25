Linet kimdir, kaç yaşında ve nereli? Linet'in soyadı ne?

25 Aralık 2020 Cuma 17:06 - Güncelleme: 25 Aralık 2020 Cuma 17:06

Linet kimdir, kaç yaşında ve nereli? sorusu şarkıcının İbo Show'a konuk olmasıyla birlikte merak edildi. Linet 5 Mart 1975 tarihinde İsrail Tel Aviv'de dünyaya gelmiştir. Sesi ve şarkılarıyla izleyenlerin gönlünde taht kuran şarkıcının hayatı hayatı merak konusu oldu. Beş yaşındayken ilk sahne deneyimini yaşayan Linet; 10 yaşında ilk albümünü çıkarmıştır. Peki Linet kimdir? Linet'in soyadı ne? İşte sunucunun hayatı, mesleki kariyeri ve biyografisi.

Linet, bu hafta İbrahim Tatlıses'in sunumuyla dokuz yıl aradan sonra tekrar seyircisiyle buluşan İbo Show'a konuk oluyor. Bir dönem aşırı kilo alan Linet müziğe geri dönebilmek için yaklaşık 40 kilo verdi. İbo Show'un bu haftaki konuklar arasında yer alan Linet'in kaç yaşında olduğu ve hayatı merak konusu oldu. İşte Linet'in hayatı ve şarkıları...

LİNET KİMDİR?

Linet 5 Mart 1975 tarihinde İsrail Tel Aviv'de dünyaya gelmiştir. Annesi bir dönemlerin önemli Türk sanat müziği şarkıcılarından olan Bursalı Leyla Özgecan (Leya Bonana), babası ise İstanbullu Şumuel Menaşe’dir. Lise eğitimini İsrail'de tamamlayan Linet, ardından İsrail Ordusunda 3 ay askerlik yapmıştır. Linet'in iki kız kardeşi bulunmaktadır.

LİNET'İN SOYADI NE?

Şarkıcının soyadı Menaşi'dir.

Annesinden şarkı söylemeyi öğrenen ve beş yaşındayken ilk sahne deneyimini yaşayan Linet; 10 yaşında ilk albümünü çıkarmıştır. 1993 yılında Ani Ana isimli şarkı ile Eurovision Şarkı Yarışması İsrail elemelerine katılan sanatçının Türkiye’deki ilk albümü ise 1995 yılında yayınlanmıştır. Türkçe ve İbranice’nin yanı sıra Arapça ve İngilizce şarkılar da söyleyen Linet, 17 yaşındayken Orhan Gencebay ile tanışmış ve Gencebay'ın şarkılarından oluşan bir albüm yayınlamıştır. Linet, bu albümle iki Altın Plak kazanmıştır.

2003 yılında İsrail'de “Different Woman” adlı bir stüdyo albümüne imza atan sanatçı, aynı zamanda İsrail'de şekerci dükkânı açarak ticaret işine de atılmış, bu dönemde aşırı kilo alan şarkıcı, müziğe geri dönebilmek için yaklaşık 40 kilo vermiştir.

2006 yılında Türkiye'ye dönme kararı alan Linet çeşitli mekanlarda sahne almaya başlamış, 2009 yılında da “Paylaşmak İstiyorum” adlı beşinci albümünü müzikseverlerin beğenisine sunmuştur.

Konuk olduğu programlarda şarkılarını playback yerine canlı olarak seslendiren Linet, Balık burcudur.

Albümleri:

Birlikte Söyleyelim

Para Para

Hayatın Çiçeği, Anne

Et Libi Koveş

Linet

Linet’in müzik kutusu

Ölümsüz Aşk

Different Woman

Layla

Paylaşmak İstiyorum

Kalbimin Sahibi Sen

Yorum Farkı

Yorum Farkı II

Bilir misin?

Ödülleri:

2013 – 12.Magazinci.com İnternet Medyası (En İyiler) – Yılın Fantezi Müzik Yorumcusu

2015 – Türk Müziği Gönül Dostları Derneği Ödülleri – Türk Müziğini En İyi İcra Eden Sanatçı (Altın Mikrofon)

2016 – MGD 22.Altın Objektif Ödülleri – En İyi Albüm (Yorum Farkı II)

2016 – 7.Quality Of Magazine Dergisi Ödülleri – En Quality Kadın Sanatçı

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