İSTANBUL 15°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Aralık 2020 Cuma / 10 CemaziyelEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,5455
  • EURO
    9,2405
  • ALTIN
    455.962
  • BIST100
    1428.46
  • Haberler
  • >
  • Magazin
  • >
  • İbo Show'un bu haftaki konukları kimler? 26 Aralık 2020 İbo Show 7. bölüm konukları
Magazin

İbo Show'un bu haftaki konukları kimler? 26 Aralık 2020 İbo Show 7. bölüm konukları

Televizyon ekranlarının fenomen eğlence programı İbo Show'un bu haftaki konukları belli oldu. Birbirinden ünlü isimlerin konuk olacağı ‘İbo Show', her cumartesi saat 20.00'de Star'da izleyicisiyle buluşacak. Peki İbo Show'un bu haftaki konukları kimler? Televizyon ekranlarının fenomen eğlence programı 26 Aralık 2020 İbo Show konukları...

25 Aralık 2020 Cuma 15:44 - Güncelleme: 25 Aralık 2020 Cuma 15:44
ABONE OL

İbo Show'un bu hafta yayınlanacak olan bölümünde konuk olacak sanatçılar belli oldu. Oyuncu, şarkıcı ve sanat camiasından ünlülerin yer alacağı 26 Aralık 2020 İbo Show konukları izleyenler tarafından merak ediliyor. İbo Show, her hafta olduğu gibi bu Cumartesi akşamı da Star Tv ekranlarında izleyicisiyle buluşacak. Peki İbo Show'un bu haftaki konukları kimler? İşte İbo Show'a bu hafta konuk olacak sanatçılar.

İBO SHOW'UN BU HAFTAKİ KONUKLARI KİMLER?

İbo Show'un 7. bölümünde yine birbirinden değerli sanatçılar yer alacak. 26 Aralık Cumartesi akşamı yayınlanacak yeni bölümün konukları; Saba Tümer, Coşkun Sabah, Linet ve Okan Bayülgen olacak.

Yapımcılığını Poll Production ve Global Medya’nın üstlendiği; her hafta birbirinden ünlü isimlerin ağırlandığı programda, keyif dolu bir gece yaşanacak. Kahkaha ve eğlencenin eksik olmayacağı yeni bölümde, müzik ve muhabbetle dolu bir gece izleyiciyle buluşacak.

Star, yeni sezonda milyonların özlediği ‘İbo Show’u, 9 yıllık aradan sonra yeniden ekrana getiriyor. Yıllar süren hasret sona eriyor ve ‘İbo Show’, çok özel bir bölümle seyirci karşısına çıkıyor.

Usta sanatçı İbrahim Tatlıses'in sunumuyla dokuz yıl aradan sonra tekrar seyircisiyle buluşan İbo Show programının 7. bölüm fragmanı yayınlandı.

İbo Show'un bu hafta yayınlanacak 7. bölümünün konukları Saba Tümer, Coşkun Sabah, Linet ve Okan Bayülgen olacak.

Star’da yayınlanmaya başlayan ‘İbo Show’, yeni bölümüyle seyirci karşısına çıkıyor. 9 yıllık aradan sonra yeniden ekrana gelmeye başlayan ‘İbo Show’, bir yandan nostalji rüzgarı estirirken, bir yandan da unutulmaz bir gece yaşatacak.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.