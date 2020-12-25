İbo Show'un bu haftaki konukları kimler? 26 Aralık 2020 İbo Show 7. bölüm konukları

25 Aralık 2020 Cuma 15:44 - Güncelleme: 25 Aralık 2020 Cuma 15:44

İbo Show'un bu hafta yayınlanacak olan bölümünde konuk olacak sanatçılar belli oldu. Oyuncu, şarkıcı ve sanat camiasından ünlülerin yer alacağı 26 Aralık 2020 İbo Show konukları izleyenler tarafından merak ediliyor. İbo Show, her hafta olduğu gibi bu Cumartesi akşamı da Star Tv ekranlarında izleyicisiyle buluşacak. Peki İbo Show'un bu haftaki konukları kimler? İşte İbo Show'a bu hafta konuk olacak sanatçılar.

İBO SHOW'UN BU HAFTAKİ KONUKLARI KİMLER?

İbo Show'un 7. bölümünde yine birbirinden değerli sanatçılar yer alacak. 26 Aralık Cumartesi akşamı yayınlanacak yeni bölümün konukları; Saba Tümer, Coşkun Sabah, Linet ve Okan Bayülgen olacak.

Yapımcılığını Poll Production ve Global Medya’nın üstlendiği; her hafta birbirinden ünlü isimlerin ağırlandığı programda, keyif dolu bir gece yaşanacak. Kahkaha ve eğlencenin eksik olmayacağı yeni bölümde, müzik ve muhabbetle dolu bir gece izleyiciyle buluşacak.

Star, yeni sezonda milyonların özlediği ‘İbo Show’u, 9 yıllık aradan sonra yeniden ekrana getiriyor. Yıllar süren hasret sona eriyor ve ‘İbo Show’, çok özel bir bölümle seyirci karşısına çıkıyor.

Usta sanatçı İbrahim Tatlıses'in sunumuyla dokuz yıl aradan sonra tekrar seyircisiyle buluşan İbo Show programının 7. bölüm fragmanı yayınlandı.

İbo Show'un bu hafta yayınlanacak 7. bölümünün konukları Saba Tümer, Coşkun Sabah, Linet ve Okan Bayülgen olacak.

Star’da yayınlanmaya başlayan ‘İbo Show’, yeni bölümüyle seyirci karşısına çıkıyor. 9 yıllık aradan sonra yeniden ekrana gelmeye başlayan ‘İbo Show’, bir yandan nostalji rüzgarı estirirken, bir yandan da unutulmaz bir gece yaşatacak.