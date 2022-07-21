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Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin Songül'ü Devrim Özkan kimdir? Devrim Özkan kaç yaşında ve nereli?

Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin başrollerinden biri de Devrim Yakut oldu. Dizide polis Songül karakterine hayat veren oyuncunun hayatı merak konusu oldu. Başrollerini Ertan Saban ile paylaşan Devrim Yakut, Vuslat dizisinde canlandırdığı karakterle büyük beğeni toplamıştı. Peki Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin Songül'ü Devrim Özkan kimdir? Devrim Özkan nereli ve kaç yaşında? İşte oyuncu hakkında merak edilenler...

21 Temmuz 2022 Perşembe 13:34 - Güncelleme:
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Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin Songül'ü Devrim Özkan'ın hayatı izleyici tarafından merak edildi. Show Tv'nin yeni dizisi Gelsin Hayat Bildiği Gibi'de polis memuru Songül'ü canlandıran Devrim Özkan, TRT1 ekranlarında yayınlanan 'Vuslat' dizisinde Feride karakteriyle hafızalara kazınmıştı. Peki Devrim Özkan kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Devrim Özkan'ın oynadığı diziler...

DEVRİM ÖZKAN KİMDİR?

Muğla doğumlu Devrim Özkan, 1998 yılında dünyaya geldi. Lisans eğitimini Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Oyunculuk Ana Sanat Dalı'nda yapan Özkan, Rüya dizisinde canlandırdığı İpek karakteriyle ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştır.

En son TRT1 ekranlarında yayınlanan 'Vuslat' dizisinde Feride karakterine hayat vermiştir.

Başak burcu olan güzel oyuncu, 1.73 boyunda ve 52 kilo ağırlığındadır.

DEVRIM ÖZKAN ROL ALDIĞI YAPIMLAR

2022 Gelsin Hayat Bildiği Gibi (Songül)

2019 – Vuslat (Feride) (TV Dizisi)

2017 – Vatanım Sensin (Havva) (TV Dizisi)

2017 – Rüya (İpek) (TV Dizisi)

Başrollerinde Ertan Saban, Özge Özberk ve Devrim Özkan'ın yer aldığı 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi' dizisi, 'Z Kuşağı' bir grup gencin Sadi Payaslı ile tanıştıktan sonra yaşadıklarını konu alacak.

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