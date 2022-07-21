Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi bomba gibi geliyor. Usta oyuncu Ertan Saban, dizide Sadi Payaslı isminde bir polisi canlandırıyor. Peki Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi oyuncusu Ertan Saban kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Ertan Saban'ın daha önce rol aldığı dizi ve filmler..

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ SADİ PAYASLI KİMDİR?

Kirli geçmişini ardında bırakıp polisle yaptığı işbirliği sonucunda coğrafya öğretmeni olarak yeni bir hayata başlayan Sadi Payaslı ve atandığı Karabayır Lisesi'nde tanıştığı, yolu ıslahevinden geçmiş ve kendilerine verilen ikinci şansı kullanmak isteyen beş gencin çarpıcı hikayesini anlatacak dizinin Proje tasarımı ve senaryosu Gani Müjde'ye ait.

'Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin oyuncu kadrosunda Ertan Saban, Özge Özberk, Devrim Özkan, Nilsu Berfin Aktaş, Mustafa Açılan, Özgü Delikanlı, Ayşe Kırca, Sanem Babi, Onur Özer, Rojbin Erden, Ali Berge, Furkan Murat Uğur, Murat Göçmez gibi deneyimli ve genç isimler bir arada.

'Gelsin Hayat Bildiği Gibi', 21 Temmuz Perşembe akşamı saat 20.00'de SHOW TV'de başlıyor.

ERTAN SABAN KİMDİR?

1978 Üsküp doğumlu Ertan Saban, Makedonya Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden mezun olduktan sonra, Makedonya Türk Tiyatrosu'nda sahne aldı. 2003 yılında Türkiye'ye geldikten sonra "Elveda Rumeli", "Sakarya Fırat", "Kurtlar Vadisi Pusu" gibi yapımlardaki oyunculuğu ile konuşuldu. Sinemada "Gölgesizler", "Başka Semtin Çocukları", "Limonata" gibi birçok ulusal ve uluslararası projede yer aldı. 2022 yılında yayınlanacak "Yakamoz" ve yine dijital bir platformda yayınlanacak "Akif" ile buluşacak. Saban son olarak FOX TV'de yayınlanan "Son Nefesime Kadar" dizisiyle izleyici ile buluştu. Oyuncu Ebru Özkan Saban ile evli ve bir kız çocukları var.

ERTAN SABAN'IN OYNADIĞI DİZİLER

Son Nefesime Kadar / Vedat / 2022

Şeref Bey / Luran / 2021

Gel Dese Aşk / Barlas Pusat / 2020

Avlu / Oğuz Okan / 2019

Mehmed: Bir Cihan Fatihi / Konstantin / 2018

Kurtlar Vadisi Pusu / Gölge / 2015-2016

Mutlu Ol Yeter / Babür / 2015

Hatasız Kul Olmaz / Ferit Has / 2014-2015

Görüş Günü Kadınları / Hayalet Ertan / 2013

Sakarya-Fırat / Teo / 2012-2013

Bir Kadın Tanıdım / Umut / 2011-2012

Karakol / Komiser Reşat / 2011

Kılıç Günü / Savaş Kızıltan / 2010 /

Elveda Rumeli / Aleksi / 2007-2008

Sağır Oda / Nogayhan Kırımlı / 2006-2007

Savcının Karısı / Dursun / 2005

Azize / Levent / 2004

Sultan Makamı / Palyaço Refik / 2003

ERTAN SABAN'IN OYNADIĞI FILMLER

Acı Kiraz / Stoka / 2020

Çiçero / Wellington / 2019

Limonata / Sakıp / 2015

Benimle Oynar mısın? / Muzo / 2013

Balkan Is Not Dead / Mustafa Kemal Atatürk / 2012

Hayde Bre / Osman / 2010

Başka Semtin Çocukları / Gürdal / 2008

Gölgesizler / Cennet'in çocuğu / 2008

The Net / Gümrük memuru / 2006

Kontakt / Şampiyon / 2005

Kako ubiv svetec / Bojan / 2004

Kako los son / Ivan / 2003