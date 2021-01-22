İbo Show'da bu hafta kimler var? İbo Show 10. bölüm fragmanı ve haftanın konukları

22 Ocak 2021 Cuma 13:28 - Güncelleme: 22 Ocak 2021 Cuma 13:28

İbo Show'da bu hafta kimler var? sorusunun yanıtı, programı takip edenler tarafından merak ediliyor. Televizyon ekranlarının ilgiyle izlenen müzik ve eğlence programı İbo Show'un bu haftaki konukları belli oldu. Yapımcılığını Poll Production ve Global Medya’nın üstlendiği; her hafta birbirinden ünlü isimlerin ağırlandığı programda, yine birbirinden özel konuklar, şarkılarıyla dinleyenlerin kulağının pasını sizlecek. İbo Show 10. bölüm fragmanı yayınlandı. İşte İbo Show 10. bölüm fragmanı ve bu haftanın konukları

İBO SHOW'DA BU HAFTA KİMLER VAR?

İbo Show'da 23 Ocak 2021 Cumartesi akşamı yayınlanacak yeni bölümün konukları; Ebru Yaşar, Selçuk Balcı, Resul Dindar ve Çetin Altay olacak.

Her hafta birbirinden ünlü isimleri programında misafir eden İbrahim Tatlıses, bu hafta da İBO Show'da izleyenlerine eğlenceli ve hüzünlü anlar yaşatacak bir müzik ziyafeti sunacak. Cumartesi akşamlarının ilgiyle takip edilen İbo Show'un bu haftaki konukları arasında Karadeniz'in sevilen şarkıcılarından Resul Dindar ve Selçuk Balcı da yer alıyor.

İBO SHOW 10. BÖLÜM FRAGMANI





İbrahim Tatlıses ve program konukları arasında yer alan Ebru Yaşar, tam 15 yıl süren küslüklerine nokta koyarak İbo Show'da yeniden bir araya geldi.

EBRU YAŞAR: KÜSLÜĞÜMÜZE SON VERDİK

Yaşar daha önceki açıklamasında "Neden küstüğümüzü ben de bilmiyorum" demişti. Ebru Yaşar, "Yıllar sonra küslüğümüze son verdik. Çok duygusal bir program oldu. Herkesin orada bir anısı var. Biz 5 sene çalışıp 15 sene küs kalan bir patron-sanatçı ilişkisi yaşadık. Ama yıllar sonra o küskünlüğe son verdik. Sevgili Polat Yağcı ve İbrahim Bey programa davet ettiler. Tabii ki seve seve katıldım. Anılara döndüm. Eski albüme döndük. Biz zaten birbirimizi görünce ağladık. Çok seviyorum kendisini, iyi ki barıştım. 2021'de küskünlükler bitsin" ifadelerini kullandı.