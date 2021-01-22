22 Ocak 2021 Cuma 17:27 - Güncelleme: 22 Ocak 2021 Cuma 17:27

Seslendirdiği Karadeniz şarkılarıyla tanınan Resul Dindar İbo Show'a konuk oluyor. Resul Dindar kimdir, kaç yaşında? sorularının yanıtı, izleyenler tarafından merak edildi. Resul Dindar; Türkçe'nin yanı sıra, Doğu Karadeniz Bölgesi'nde konuşulan Lazca, Megrelce, Gürcüce ve Hemşince gibi dillerde de şarkılar seslendirmiştir. Peki Resul Dindar kimdir, nereli? İbo Show konuğu Resul Dindar kaç yaşında? İşte Karadenizli şarkıcı hakkında merak edilenler.

RESUL DİNDAR KİMDİR?

Resul Dindar, 24 Ocak 1982 yılında Hopa, Artvin'de doğan Türk halk müziği ses sanatçısıdır. 2008 yılı Temmuz ayında arkadaşlarıyla birlikte Karmate (değirmen) grubunu kurdu ve grubun solistliğini yaptı. Karmate, Nani ve Nayino adlı iki albüm çıkardı. Resul Dindar gruptan 2012 yılında ayrılarak müziğe tek başına devam etme kararı aldı ve 1 Nisan 2013 tarihinde Divane adlı ilk solo albümünü yayınladı. Resul Dindar'ın seslendirdiği eserler Türkçenin yanı sıra, Doğu Karadeniz Bölgesi'nde konuşulan Lazca, Megrelce, Gürcüce ve Hemşince gibi dilleri de kapsamaktadır.

ALBÜMLERİ

Divane (2013)Dalgalan Karadeniz (2014)Aşk-ı Meşk (2017)SİNGLESorma (2016)Hiç (2016)Güzelliğin On Para Etmez (2016)Öptüm (2017)Eyvallah (2018)Yangın Yeri (2018)

Resul Dindar'ın Artvin'de yaşayan annesi geçirdikleri bir kaza sonrası 2018 yılında hayatını kaybetti.

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