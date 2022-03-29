Survivor Nagihan kimdir? Tv8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star yarışmasının en çok dikkat çeken isimlerinden olan Nagihan Karademir'in hayatı, izleyici tarafından merak ediliyor. Özellikle yarışmada gösterdiği performansıyla dikkat çeken yarışmacı, Ünlüler takımında yarışıyor. Peki Nagihan Karadere kaç yaşında? Nagihan Karadere nereli?

SURVİVOR NAGİHAN KİMDİR?

Nagihan Karadere 1984 yılında Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Cığcık köyünde doğmuştur. Kısa mesafe ve engelli koşucusu olan Karadere, 2012 Londra olimpiyatlarında A barajını geçerek olimpiyatlarda yarışmıştır.

KARİYERİ

Fenerbahçe'de yetişti ve sürat koşuları branşında yarıştı.

2003 yılında Köstence'de düzenlenen Balkan Gençler Atletizm Şampiyonası'nda 400 metre branşında altın madalya kazandı. Aynı şampiyonada 4x400m bayrak yarışında gümüş madalya 4x100m bayrak yarışında bronz madalya kazandı.

Çin'in Shenzhen şehrinde düzenlenen 2011 Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda 4x400 metre bayrak yarışında (Merve Aydın, Meliz Redif ve Pınar Saka ile birlikte) gümüş madalya kazanmıştır gümüş madalya kazanan Türk millî takımında yer aldı, ayrıca 400 metre engelli yarışında bronz madalya kazandı.

2012 Yaz Olimpiyatları'nda, atletizm 400 metre engelli seçmelerinde mücadele eden Karadere, hatalı çıkış yapınca yarış dışı bırakıldı. Londra Olimpiyat Stadyumu'nda yapılan elemelerde 4. seride yarışmak için pistteki yerini aldı. 4 numaralı kulvarda yerini aldıktan sonra tabanca sesini duymadan çok önce koşmaya başlayınca hakem tarafından yarış dışı bırakıldı.

2016 yılında TV8'de yayınlanmaya başlayan Survivor programında Ünlüler adına yarışan isimler arasında yer aldı çeyrek finalde elenerek beşinci oldu.

2018 yılında TV8'de yayınlanan Survivor All Star'da finale kalarak ikinci olmuştur.

2022'de de Survivor 2022: All Star yarışmasında mücadele etmektedir.