Survivor'da dün akşam dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Finale kısa süre kala Survivor'da 3. dokunulmazlığın sahibi olmak için yarışmacılar kıyasıya mücadele etti. Peki Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Survivor 3. eleme adayı kim oldu? İşte yapılan oylama sonucunda haftanın üçüncü eleme adayı

SURVİVOR 3. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da 3. eleme adayı açıklandı. Yapılan oylama sonucunda haftanın üçüncü eleme adayı Nisa Bölükbaşı oldu.

Survivor ikinci eleme adayı ise Kırmızı takımdan Evrim Keklik oldu.

Survivor'da ilk eleme adayı yapılan konseyin ardından belli oldu, haftanın ilk eleme adayı Mavi takımdan Hikmet oldu.

SURVİVOR'DA DÜN AKŞAM KİM ELENDİ?

Haftanın son dokunulmazlık oyunu ve eleme adayı seçiminin ardından Survivor'a veda eden isim belli olacak.

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor dokunulmazlık oyununu kazanan takım Mavi takım oldu.

Survivor dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli oldu. Survivor'da dokunulmazlık oyununun ilk turunu 8 - 0'lık skorla Mavi takım kazandı. İkinci turu da Mavi takımın kazanmasıyla dokunulmazlık oyununun galibi Mavi takım oldu.