Yabani dizisinde Yaman karakteri, başarılı oyunculuğuyla izleyicinin dikkatini çekti. Dizide Yaman karakteri kendini bildi bileli sokaklarda hayatta kalma mücadelesi vermiş olan bir kağıt toplayıcısıdır. Yabani dizisinde Yaman karakterini Halit Özgür Sarı canlandırıyor. Peki Halit Özgür Sarı kimdir, hangi dizilerde oynadı. İşte Yabani'nin Yaman'ı Halit Özgür Sarı hakkında merak edilenler

YABANİ YAMAN KİMDİR?



FOX Tv'de ekrana gelen Yabani dizisinin başrollerinde Halit Özgür Sarı, Simay Barlas, Yurdaer Okur, Dolunay Soysert ve Bertan Asllani yer alıyor.

Yaman karakteri sokaklarda yetişen birisidir. Kendini bildi bileli sokaklarda hayatta kalma mücadelesi vermiş olan Yaman, çocukken yollarının kesiştiği Cesur, Asi ve Umut'la kendine bir aile kurmuştur.

Sokakta karşılaştığı zorluklar onun kalbini karartmamış aksine daha da güçlendirmiştir. Bu yüzden içinde umut yeşertmenin hep bir yolunu bulmuştur.

Dram türündeki Yabani dizisinin yönetmenliğini M. Çağatay Tosun üstlenirken, Senaryosunu Hilal Yıldız kaleme alıyor.

HALİT ÖZGÜR SARI KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?



Dizinin kilit oyuncusu Halit Özgür Sarı (Yaman), daha önce Kardeşlerim dizisinin başrolünü üstleniyordu.

Halit Özgür Sarı 1993 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

Üniversite eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesi Ekonomi bölümünde tamamlayan Halit Özgür Sarı, oyunculuk kariyerine 2018 yılında rol aldığı Diriliş Ertuğrul dizisiyle başladı. Hakan Muhafız, Şampiyon dizilerinde ve Geçen Yaz filmiyle kariyerine devam etti.

Yabani dizisi oyuncuları kimdir?

Yabani 1. Bölüm izle tek parça!