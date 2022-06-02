1 Haziran 2022 Çarşamba reyting sonuçları açıklandı mı? Survivor, Kuruluş Osman, Seversin reyting sıralaması

1 Haziran 2022 Çarşamba günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları izleyici tarafından merak ediliyor. Çarşamba akşamı Show Tv'de Sen ve Ben (Yerli Sinema), Kanal D'de Seversin, Star'da Arif V 216, FOX Tv'de İlişki Doktoru, Atv'de Kuruluş Osman, TRT1'de Kara Tahta, Tv8'de Annenin Sırrıdır Çocuk ve Survivor izleyici karşısına çıktı. Peki Çarşamba reyting sıralaması nasıl şekillendi? İşte 1 Haziran 2022 reyting sonuçları

Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belirleniyor. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. İşte 1 Haziran reyting sıralaması

1 HAZİRAN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

1 Haziran 2022 Çarşamba günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Çarşamba reyting sıralaması ise şu şekilde:

Total izleyici grubunda birinciliği Kuruluş Osman , İkinciliği Sadakatsiz , üçüncülüğü Survivor All Star aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Sadakatsiz , ikinci sırada Kuruluş Osman , üçüncü sırada Survivor All Star yer aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Kuruluş Osman ikinci sırada Sadakatsiz , üçüncü sırada Survivor All Star yer aldı.