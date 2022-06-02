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Medya

1 Haziran 2022 Çarşamba reyting sonuçları açıklandı mı? Survivor, Kuruluş Osman, Seversin reyting sıralaması

1 Haziran reyting sonuçları açıklandı mı? Çarşamba akşamı televizyonlarda Sen ve Ben, Seversin, Kuruluş Osman, Annenin Sırrıdır Çocuk, Arif V 216, Kara Tahta ve İlişki Doktoru izleyiciyle buluştu. Yayınlanan bu dizi, program ve filmlerin reyting sonuçları TİAK ölçümleri neticesinde belli oldu. Peki Çarşamba reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? İşte AB ve Totalde 1 Haziran 2022 reyting sonuçları

2 Haziran 2022 Perşembe 09:21 - Güncelleme:
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1 Haziran 2022 Çarşamba günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları izleyici tarafından merak ediliyor. Çarşamba akşamı Show Tv'de Sen ve Ben (Yerli Sinema), Kanal D'de Seversin, Star'da Arif V 216, FOX Tv'de İlişki Doktoru, Atv'de Kuruluş Osman, TRT1'de Kara Tahta, Tv8'de Annenin Sırrıdır Çocuk ve Survivor izleyici karşısına çıktı. Peki Çarşamba reyting sıralaması nasıl şekillendi? İşte 1 Haziran 2022 reyting sonuçları

Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belirleniyor. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. İşte 1 Haziran reyting sıralaması

1 HAZİRAN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

1 Haziran 2022 Çarşamba günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Çarşamba reyting sıralaması ise şu şekilde:

Total izleyici grubunda birinciliği Kuruluş Osman , İkinciliği Sadakatsiz , üçüncülüğü Survivor All Star aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Sadakatsiz , ikinci sırada Kuruluş Osman , üçüncü sırada Survivor All Star yer aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Kuruluş Osman ikinci sırada Sadakatsiz , üçüncü sırada Survivor All Star yer aldı.

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