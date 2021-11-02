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Medya

1 Kasım 2021 Pazartesi reyting sonuçları açıklandı mı? Yasak Elma, Kalp Yarası, Üç Kuruş reyting sıralaması

1 Kasım 2021 Pazartesi günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları merak ediliyor. Pazartesi akşamı; Üç Kuruş, Çok Güzel Hareketler 2, Yasak Elma, Kalp Yarası, MasterChef Türkiye ve Kıbrıs Zafere Doğru dizisi seyircisiyle buluştu. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. Peki Pazartesi reyting sıralaması nasıl şekillendi? İşte 1 Kasım 2021 reyting sonuçları

2 Kasım 2021 Salı 09:23 - Güncelleme: 2 Kasım 2021 Salı 09:23
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1 Kasım reyting sonuçları açıklandı mı? Pazartesi akşamı yayınlanan dizi ve programlar arasında en çok izlenen yapımlar TİAK tarafından sıralandı. Pazartesi akşamı Kanal D'de Çok Güzel Hareketler 2, Atv'de Kalp Yarası, Star Tv'de Benim Hayatım (tekrar), FOX Tv'de Yasak Elma, Tv8'de Masterchef Türkiye, TRT1'de Kıbrıs Zafere Doğru, Show Tv'de Üç Kuruş (Yeni Dizi)reytinglerde kıyasıya mücadele etti. Peki Pazartesi reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? İşte 1 Kasım 2021 reyting sonuçları

Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oldu. İşte Pazartesi dizi ve filmlerinin reyting sıralaması

1 KASIM 2021 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

1 Kasım tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Geçen hafta Pazartesi akşamının reyting sonuçlarında ise Total izleyici grubunda birinciliği Yasak Elma, ikinciliği Kalp Yarası, üçüncülüğü ise Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber aldı.

AB Grubunda; birinci sırada Yasak Elma, ikinci sırada MasterChef Türkiye, üçüncü sırada ise Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Yasak Elma, ikinci sırada MasterChef Türkiye, üçüncü sırada ise Kalp Yarası aldı.

Kalp Yarası 18. son bölüm full izle Atv!

Yasak Elma 118. son bölüm full izle FOX Tv!

Üç Kuruş 1. Bölüm izle (ilk bölüm)

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