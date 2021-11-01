1 Kasım 2021 Pazartesi 20:45 - Güncelleme: 1 Kasım 2021 Pazartesi 20:45

Yasak Elma 118. bölümüyle izleyenlerini yine ekran başına kilitledi. Fox Tv'nin entrika kasırgası estiren dizisi Yasak Elma 118. son bölümde Yıldız, çocuğunu da alıp evi terkeder. Doğan ise intikamını almak ve olayı lehine çevirmek için kızı Kumru'ya sahip çıkıyor. Doğan'ın planı ne? Yıldız Çağatay'ı affedecek mi? Peki son bölümde neler yaşandı? İşte kaçıranlar için Yasak Elma 118.bölüm İzleme linki ve son bölümde yaşananlar. Yasak Elma 118. bölüm full izle FOX Tv!

Başrollerinde Şevval Sam, Eda Ece, Berk Oktay, Ece Dizdar, Yasmin Erbil, Biran Damla Yılmaz ve Murat Aygen'in yer aldığı Yasak Elma 118.Bölüm İzleme linki sizlerle...

YASAK ELMA 118. SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Yasak Elma yeni bölümüyle Pazartesi 20.00'de FOX'ta!

FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden olan Yasak Elma, yeni bölümü ile ekrana geldi.

Önceki bölümde Yıldız, Çağatay ve Kumru'yu herkesin içinde rezil ettikten sonra kocasını terkediyor.

Yasak Elma 118. bölümde Yıldız, çocuğunu da alıp evi terkediyor. Çağatay pişman olup kapısına dayansa da Yıldız'ın affetmeye niyeti yoktur.

Çağatay kapıya dayanıp Yıldız'a yalvarsa da Yıldız kararından vazgeçmiyor.

Yıldız'ın, Çağatay ve Kumru ilişkisini ifşa etmesi herkesin hayatında bomba etkisi yapar.

Çağatay ise Yıldız'ı geri kazanmaya çalışırken, yaptıklarının cezasını yalnızlığıyla öder. Kumru ise Çağatay'a "Adam olsaydın da yaşadığın şeyin arkasında durabilseydin!" diyerek ilişkisine sahip çıkmamakla suçlar.

Ender ise Kumru'nun babası Doğan'a yakınlaşmak için bu ihanet olayını kendi lehine çevirmeye karar veriyor.

Doğan, intikam planı için kollarını sıvarken, Kumru beklenenin aksine başka bir hamle yapacaktır. Doğan, intikamını almak ve olayı lehine çevirmek için kızı Kumru'ya sahip çıkıyor. Doğan'ın planı ne?

ÖNCEKİ BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?

Yasak Elma'nın son bölüm final sahnesinde uğradığı ihaneti öğrenen Yıldız, Çağatay ve Kumru'dan unutamayacakları bir intikam almıştı.

"ÖDÜLÜMÜ KOCAM VE METRESİNE ADIYORUM"

Yıldız'ın yüzlerce kişinin katıldığı bir davette kocası Çağatay ile yakın arkadaşı Kumru'nun yasak aşkını ifşa etti. Ödül aldığı davette bir teşekkür konuşması yapmak için sahneye çıkan Yıldız, söyledikleriyle herkesi şoke etti.

Yıldız, ödül aldığı törende kocasının ve Kumru'nun birlikte olduğunu söyleyip kendisini kamçıladıkları için teşekkür etti.

Yıldız, "Bu hayatta bana planlı olmayı öğreten canım kocama ve metresi Kumru Yıldırım'a teşekkürü bir borç biliyorum. Bu ödülü bana ihanet ederek beni kamçılayan canım kocam ve onun arkadaşım kılığındaki metresine adıyorum. İyi ki varsınız" dedi.

Yıldız'ın bu sözlerinin ardından Çağatay ve Kumru ise donup kaldı.