1 Kasım 2021 Pazartesi 23:48 - Güncelleme: 1 Kasım 2021 Pazartesi 23:48

Kalp Yarası 18. bölüm, izleyenleri ekran başına kilitledi. Ferit'in annesini ihbar etmesi izleyenleri şoke etti. Kalp Yarası 18. bölümde Hande'nin babası Baha Yalçın cinayetinden tutuklanırken konakta ortalık iyice karışır. Azade hanım delilleri gizlemekten dolayı ceza alacak mı? Kalp Yarası 18. bölümü full izlemek isteyenler için Youtube ve Atv bağlantılarına haberimizden ulaşabilirsiniz. Kalp Yarası 18. bölüm izle Youtube!

KALP YARASI 18. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kalp Yarası 18. bölümde Ferit'in Ayşe'ye söylediği "Vazgeçtim hayallerimden, ta ki sen karşıma çıkana kadar" sözü damga vurdu. Yönetmenliğini Yıldız Hülya Bilban'ın üstlendiği dizinin başrollerinde Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin ve Merve Çağıran yer alıyor.

Kalp Yarası son bölümde Azade'nin Ayşe'nin suçsuzluğunu ispatlayan görüntüleri sakladığı ortaya çıkınca, Ferit annesine sert bir tepki verir. Video skandalının ortaya çıkmasıyla Sancakzade Ailesi'nde taşlar yerinden oynar.

Yaşadıkları tüm sıkıntılara rağmen Ayşe ve Ferit, kendilerine yeni bir hayat kurmak için harekete geçer.

Ancak çiftin her anını yakından takip eden Mirza, onların hayatına dahil olmak için planını çoktan yapmıştır.

Azade'nin sakladığı video sadece kendi ailesinde değil, Varoğlu Ailesi'nde de bir takım hesaplaşmalara neden olur. Köşeye sıkışan Hande bazı kritik kararlar alır.

Kalp Yarası 18. bölümde Yaman'ın intikam uğruna attığı her adım Sancakzade Ailesi'nde bir yıkıma sebep olurken Hande, Yaman'ın planını bozmak için bir tuzak kurar.

Hande, Ayşe'nin bebeğinden olması için plan yapar. Kendi mutsuzluğunu Ferit ve Ayşe'ye mal eden Hande, bu yolda ailesi dahil herkesi kurban etmeye hazırdır.