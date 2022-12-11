10 Aralık reyting sonuçları: Darmaduman , Kim Milyoner Olmak İster, Fas – Portekiz maçı reyting sıralaması

10 Aralık reyting sonuçları TİAK tarafından açıklanıyor. Cumartesi akşamı Kanal D'de ekranların en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar yeni bölümüyle yer alırken, ATV'de Kim Milyoner Olmak İster adlı yarışma programı izleyici ile buluştu. Show TV'de ise Güldür Güldür Show yeni bölümüyle ekranlardaki yerini aldı. TRT1'de ise Dünya Kupası çeyrek final maçı Fas – Portekiz ve İngiltere - Fransa karşılaşması ekrana geldi. Peki en çok ne izlendi? İşte 10 Aralık 2022 reyting sonuçları



10 ARALIK 2022 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?



10 Aralık tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Cumartesi akşamı yayınlanan programlardan ise Total'de birinci sırada Kardeşlerim, ikinci sırada Arjantin Avustralya Dünya Kupası Karşılaşması, üçüncü sırada Kardeşlerim özet yer aldı.

AB Grubunda birinci sırada Arjantin Avustralya Dünya Kupası Karşılaşması, ikinci sırada Kardeşlerim, üçüncü sırada Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu yer aldı.

20+ABC1 izleyici grubunda ise birinci sırada Arjantin Avustralya Dünya Kupası Karşılaşması, ikinci sırada Kardeşlerim, üçüncü sırada Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu yer aldı.

10 Aralık reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.

REYTİNG NEDİR?

Televizyon yayıncılığın vazgeçilmez bir unsuru olan reyting dilimize İngilizceden geçmiş bir sözcüktür. Kelime anlamı olarak reyting yani rating; derece, derecelendirme veya puanlama gibi anlamlara gelmektedir.

Ülkemizde daha çok televizyonla ilişkilendirilen reyting; izleniş durumu, izlence anlamlarına da gelmektedir. Yani ülkemizde reyting deyince ilk akla gelen konu televizyon reytingidir. Bizdeki manasıyla reytingin bir diğer tanımı; "herhangi bir televizyon kanalının izlenme oranının tamamı" şeklindedir. Z kanalında yayınlanan A programının izlenme payının yüzdesi o programın ve kanalın reytingini belirler.