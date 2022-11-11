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Medya

10 Kasım reyting sonuçları açıklandı! Duy Beni, Gecenin Ucunda, Darmaduman reyting tablosu

10 Kasım reyting sonuçları TİAK tarafından açıklandı. Perşembe akşamı Kanal D'de Camdaki Kız, ATV'de Aldatmak, TRT1'de Balkan Ninnisi, Fox TV'de Darmaduman, Star TV'de Duy Beni, Show TV'de ise Gelsin Hayat Bildiği Gibi isimli dizilerin yeni bölümleri ekranlarda olacak. TV8'de ise MasterChef Türkiye ekrana geldi. Peki En çok hangi diziler izlendi? İşte 10 Kasım 2022 reyting sonuçları

11 Kasım 2022 Cuma 13:10 - Güncelleme:
10 Kasım reyting sonuçları açıklandı! Duy Beni, Gecenin Ucunda, Darmaduman reyting tablosu
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10 Kasım 2022 Perşembe reyting sonuçları belli oldu. Dün akşam televizyonlarda; Hayat Bugün, O Kız, Kuruluş Osman, Yürek Çıkmazı, Gecenin Ucunda, Bir Peri Masalı ve Tuzak programı ekrana geldi. Reyting sonuçları, günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranlarına göre sıralanıyor. Peki Perşembe akşamı en çok ne izlendi? İşte Perşembe dizilerinin reyting listesi

10 KASIM 2022 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

10 Kasım tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de 1.sırada Atv'de izleyiciyle buluşan "Esra Erol'da", 2. sırada Kanal D'de ekrana gelen "Camdaki Kız", 3.sırada Atv'de yayınlanan "Aldatmak" yer aldı.

AB'de ise 1.sırada "Camdaki Kız", 2.sırada Atv'de yayınlanan "Müge Anlı İle Tatlı Sert" 3.sırada "Aldatmak" yer aldı.

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