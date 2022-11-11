Darmaduman dizisi 3. Bölümüyle FOX TV'de ekrana geldi. Yönetmenliğini Deniz Yorulmazer, senaristliğini Damla Serim'in üstlendiği dizinin yeni bölümünde Ece çalışma hayatının ilk gününde yaşamın acı taraflarıyla karşılaşır. İşte Darmaduman 3. Bölüm izleme bağlantısı ve yeni bölümde yaşananlar...

DARMADUMAN 3. BÖLÜM İZLE!

Darmaduman 3. bölümüyle 10 Kasım saat 20.00'de FOX'ta!

DARMADUMAN 3. BÖLÜM ÖZETİ

Babalarının kazasıyla sarsılan ve bu kazada Yağız'ın parmağı olduğunu düşünen Kerem ve Ece bir yandan bu sorunlarla uğraşırken bir yandan da babalarına destek olmak için yarı zamanlı iş aramaya başlıyorlar.

Ece çalışma hayatının ilk gününde yaşamın acı taraflarıyla karşılaşıyor. Ece'yi içinde bulunduğu çıkmazdan koruyan ve sahip çıkan Evren mi olacaktır?

Kerem ve Ece ile İstanbul'da tanıştığı arkadaşları Derin ve Evren arasında ilk flört rüzgarları eserken her karakter geçmişinden getirdiği duygusal engellerle yeniden yüzleşiyor. Arkadaşlığın aşka dönüştüğü yolda herkesi kendi sınavı bekliyor.

DARMADUMAN DİZİSİNİN KONUSU

Ailevi sebeplerle Eskişehir'den İstanbul'a taşınan Servet Ailesi bambaşka bir çevreye girerler. Başladıkları özel üniversitedeki ortama uyum sağlamaya çalışan ikizler Kerem ve Ece burada kendilerine hiç benzemeyen insanlarla tanışacak, bir yandan büyüme sancıları içinde yetişkinliğe doğru adım adım yol alırken bir yandan da kendilerini keşfedecekleri arayışlar, hatalar ve ilk aşkın heyecanlarıyla savrulacakları, adına gençlik denen uzun bir yolculuğa çıkacaklardır.

İkizler büyüme sancılarıyla sınanırken babaları Harun 25 yıldır ayak basmadığı baba evine geri dönmek zorunda kalınca baba oğul arasındaki küslük derin hesaplaşmalarla tüm aileyi zorlayacaktır. Anneleri Beliz ise kendini keşfedeceği yeni bir döneme girecektir.

İkizlerin dedesi Asaf ve babaanneleri Ayla, 25 yıl sonra oğulları ve torunlarıyla aynı çatı altında yaşamaya başladıklarında girecekleri çatışmalarla büyümenin ve olgunlaşmanın bir ömre yayıldığını anlayacaklardır.