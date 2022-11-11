Duy Beni, 19. Bölümüyle izleyicisini entrika dolu sahnelerle karşıladı. Başrollerinde Berk Hakman, Ege Kökenli, Rabia Soytürk, Caner Topçu, Murat Daltaban gibi isimler yer aldığı Duy Beni 19. Bölümde Gaye sonunda pes eder ve gitmeye karar verir, gitmeden Ekim'e son bir ders verecektir. Duy Beni son bölümde neler olacak? Duy Beni 19. bölüm full izleme bağlantısı ve yeni bölümde yaşananlar.

DUY BENİ 19. BÖLÜM İZLE!

Yönetmenliğini Ali Balcı üstlendiği dizinin senaryosunu Makbule Kosif ele alıyor.

"Duy Beni" merak uyandıran hikayesi ve güçlü kadrosuyla Perşembe akşamı Star'da!

DUY BENİ 19. BÖLÜM ÖZETİ

Duy Beni 19. Bölümde Kanat Ekim'e Gaye'yle arasında bir şey geçmediğini anlatmak için çabalarken Gaye başının belada olduğunu söylerek Kanat'ların evinde kalmaya başlar. Burada ona yakınlaşmaya çalışır ama başarısız olur.

Okulun Güvenlik görevlisi Mevlüt, Ekim'in dolabına koyduğu kupayı kendi alarak Ekim'i kurtarmış gibi bir algı yaratır. Ekim ona müteşekkirdir ve birlikte hayvan barınağına giderler. Kanat, Ekim'i kıskanır ve peşlerinden gider.

Bu sırada Melisa, Ozan'ın Ateş yüzünden okulu bıraktığını anlar. Bu günlerde bir rüya görür ve bu rüya Ozan'ın kendisi için ne kadar önemli olduğunu anlamasını sağlayacaktır. Ozan'ın evinin önüne gidip aşkını itiraf eder.

Mevlüt giderek Ekim'e aşık olurken, Mevlüt'ten ümidi kesen Rıza Aziz'le iletişim kurar. Aziz de hemen babasıyla buluşur. Bunu duyan Leyla delirir ama Aziz'in başka bir planı olduğunu daha sonra anlayacaktır.

Gaye sonunda pes eder ve gitmeye karar verir, gitmeden Ekim'e son bir ders verecektir.