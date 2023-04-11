10 Nisan reyting sonuçları: Yasak Elma, Veda Mektubu ve Ömer dizisi reytingleri

10 Nisan reyting sonuçları; Pazartesi akşamı ekrana gelen dizi, film ve programların izlenme oranlarına göre sıralandı. Pazartesi akşamı Kanal D'de Veda Mektubu, TRT1'de Alparslan Büyük Selçuklu, ATV'de Bir Küçük Gün Işığı, Star TV'de Ömer, Fox TV'de ise Yasak Elma dizilerinin yeni bölümleri yayınlandı. Show TV'de Güldür Güldür Show tekrar bölümü ile ekranlarda yer alırken, TV8'de sürpriz bir diskalifiyenin yaşandığı Survivor 2023'ün yeni bölümü seyirciyle buluştu. Peki dün akşam en çok ne izlendi? İşte 10 Nisan 2023 reyting sonuçları



10 NİSAN 2023 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?



10 Nisan tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Pazartesi akşamı yayınlanan programlardan ise Total'de birinci sırada Alparslan Büyük Selçuklu, ikinci sırada ATV Ana Haber, üçüncü sırada FOX Ana Haber yer aldı.

AB'de ise listenin ilk sırasında Alparslan Büyük Selçuklu, ikinci sırada Ömer, üçüncü sırada FOX Ana Haber yer aldı.

20+ABC1 grubunda ise birinci sırada Alparslan Büyük Selçuklu, ikinci sırada Ömer, üçüncü sırada FOX Ana Haber yer aldı.

10 Nisan reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.

REYTİNG NEDİR?

Televizyon yayıncılığın vazgeçilmez bir unsuru olan reyting dilimize İngilizceden geçmiş bir sözcüktür. Kelime anlamı olarak reyting yani rating; derece, derecelendirme veya puanlama gibi anlamlara gelmektedir.

Ülkemizde daha çok televizyonla ilişkilendirilen reyting; izleniş durumu, izlence anlamlarına da gelmektedir. Yani ülkemizde reyting deyince ilk akla gelen konu televizyon reytingidir. Bizdeki manasıyla reytingin bir diğer tanımı; "herhangi bir televizyon kanalının izlenme oranının tamamı" şeklindedir. Z kanalında yayınlanan A programının izlenme payının yüzdesi o programın ve kanalın reytingini belirler.