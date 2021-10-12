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Medya

11 Ekim 2021 Pazartesi reyting sonuçları açıklandı mı? Kalp Yarası, Yasak Elma, Letonya-Türkiye maçı reyting sıralaması

11 Ekim 2021 Pazartesi günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları merak ediliyor. Pazartesi akşamı; Güldür Güldür Show, Çok Güzel Hareketler 2, Yasak Elma, Kalp Yarası, MasterChef Türkiye, Küçük Esnaf ve Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı ve Letonya-Türkiye maçı izleyenleriyle buluştu. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. Peki Pazartesi reyting sıralaması nasıl şekillendi? İşte 11 Ekim 2021 reyting sonuçları

12 Ekim 2021 Salı 09:19 - Güncelleme: 12 Ekim 2021 Salı 09:19
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11 Ekim reyting sonuçları açıklandı mı? Pazartesi akşamı yayınlanan dizi ve programlar arasında en çok izlenen yapımlar TİAK tarafından sıralandı. Pazartesi akşamı Kanal D'de Çok Güzel Hareketler 2, Atv'de Kalp Yarası, Star Tv'de Küçük Esnaf, FOX Tv'de Yasak Elma, Tv8'de Masterchef Türkiye, TRT1'de Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı ve 2022 Dünya Kupası Eleme Maçı "Letonya-Türkiye, Show Tv'de Güldür Güldür Show, reytinglerde kıyasıya mücadele etti. Peki Pazartesi reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? İşte 11 Ekim 2021 reyting sonuçları

Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oldu. İşte Pazartesi dizi ve filmlerinin reyting sıralaması

11 EKİM 2021 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

11 Ekim tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Geçen hafta Pazartesi akşamının reyting sonuçlarında ise Total izleyici grubunda birinciliği Kalp Yarası, ikinciliği Yasak Elma, üçüncülüğü ise Müge Anlı ile Tatlı Sert aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Yasak Elma, ikinci sırada MasterChef Türkiye, üçüncü sırada ise Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinciliği Yasak Elma, ikinciliği Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncülüğü ise MasterChef Türkiye aldı.

11 Ekim 2021 reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.

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