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Dizi

Yasak Elma 115. son bölüm full izle FOX Tv! Yasak Elma 115. bölüm izle!

Yasak Elma dizisinin 115. son bölümü, yine şaşırtan olaylarla izleyenlerin karşısına çıktı. Yasak Elma 115. bölümde Çağatay'ın Kumru ile olan birlikteliğini öğrenen Yıldız, Çağatay ve Kumru'dan ayrı ayrı intikam almak için harekete geçer. İhanete uğrayan Yıldız'ın planı ne? Yasak Elma 115.Bölüm Full İzleme linki ve Yasak Elma son bölüm özeti haberimizde.

11 Ekim 2021 Pazartesi 20:49 - Güncelleme: 11 Ekim 2021 Pazartesi 20:49
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Yasak Elma 115. bölümüyle izleyenlerini yine ekran başına kilitledi. Fox Tv'nin entrika kasırgası estiren dizisi Yasak Elma 115. son bölümde Yıldız, adlatılmış olmanın verdiği kızgınlıkla Çağatay ve Kumru'dan ayrı ayrı intikam almak için harekete geçer. Peki son bölümde neler yaşandı? İşte kaçıranlar için Yasak Elma 115.bölüm İzleme linki ve son bölümde yaşananlar. Yasak Elma 115. bölüm full izle FOX Tv!

Başrollerinde Şevval Sam, Eda Ece, Berk Oktay, Ece Dizdar, Yasmin Erbil, Biran Damla Yılmaz ve Murat Aygen'in yer aldığı Yasak Elma 115.Bölüm İzleme linki sizlerle...

YASAK ELMA 115. SON BÖLÜM FULL İZLE FOX TV!

Yasak Elma yeni bölümüyle Pazartesi 20.00'de FOX'ta!

YASAK ELMA SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden olan Yasak Elma, yeni bölümü ile ekrana geldi.

Önceki bölümde Yıldız, Çağatay'ın kendisini Kumru ile aldattığını öğrenmişti.

Yasak Elma 115. bölümde Yıldız, ihanete uğradığını öğrendikten sonra bir daha asla eskisi gibi olmayacaktır.

Önce evin kapısına kadar gidip tam kapıyı çalacakken vazgeçen Yıldız, Çağatay ve Kumru'dan ayrı ayrı intikam almak için harekete geçer. Yıldız'ın planı ne?

Kumru'nun babası Doğan, Yıldız'ın farklı davranmasından dolayı her şeyi biliyor olabileceğinden şüphelenir.

Ender ise Doğan'la yakınlaştığı sırada beklenmedik bir sürprizle karşılaşır.

ÖNCEKİ BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?

Yasak Elma'nın son bölüm final sahnesinde ise, eşi Çağatay'ı takip eden Yıldız beklemediği bir darbe aldı. Yıldız, Çağatay'ı sevgilisiyle yakaladı. Yıldız, eşini kumru ile birlikte görünce büyük şok yaşadı.

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