11 Ekim 2021 Pazartesi 20:42 - Güncelleme: 11 Ekim 2021 Pazartesi 20:42

Kalp Yarası 15. bölüm, izleyenleri ekran başına kilitledi. Ayşe'nin Ferit'e söylediği "Duygularımız gerçeğe dönüşmemeliydi" sözü Kalp Yarası 15. bölüme damga vurdu. Diğer yandan Hande'nin hafızasını kaybettiğini zanneden Ayşe, Ferit ile yollarını ayırması gerektiğine inanır. Ferit, Ayşe'den vazgeçecek mi? Kalp Yarası 15. bölümü full izlemek isteyenler için Youtube ve Atv bağlantılarına haberimizden ulaşabilirsiniz. Kalp Yarası 15. bölüm izle Youtube!

Kalp Yarası 15. bölümde Ferit'in Ayşe'ye söylediği 'Ölüyorum görmüyor musun?' sözü izleyenleri duygulandırdı.

Yönetmenliğini Yıldız Hülya Bilban'ın üstlendiği, yapımcılığı Süreç Film tarafından üstlenilen Kalp Yarası dizisinin genel hikayesi Tomris Giritlioğlu'nun imzasını taşıyor.

KALP YARASI 15. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yönetmenliğini Yıldız Hülya Bilban'ın üstlendiği dizinin başrollerinde Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin ve Merve Çağıran yer alıyor.

Kalp Yarası son bölümde Herkes tarafından reddedilen ve yapayalnız kalan Hande çektiği intihar videosunu Ferit ve Ayşe'ye gönderir. Boşanmanın sancılarını yaşayan Ayşe ve Ferit, Hande'yi kurtarır. Hande'nin bu hamlesi ortalığı karıştırırken, Ayşe ve Ferit'in aşkları bir kez daha sorgulanır.

Azade oğlu için hayatından vazgeçmeyi göze alan Hande'nin gelini olması hayalinden vazgeçmemiştir. Ancak bunun gerçekleşmesi için Ferit'in Ayşe'den vazgeçmesi gerekmektedir.

Kalp Yarası 15. bölümde Kızının intihar teşebbüsü ile sarsılan Zümrüt, Hüseyin'in masum bir insanı öldürüp iftira atmasının bedelini kızının ödediğini düşünür ve bir karar alır. Bu kararı uygulamak, Zümrüt için hiç de kolay olmayacaktır.

Tüm bunlar yaşanırken hapisten yeni çıkan ve Antakya'da tek başına ayakta kalma mücadelesi veren Ayşe, Ferit'ten ayrılabilmek için hem kendi yüreğiyle hem de Ferit'le mücadele etmek zorunda kalır.

"Bizim sevgimiz kimseye iyi gelmedi Ferit. Ne sana ne bana ne de başkalarına... İnsanlar bizim yüzümüzden acı çekiyor" der. Ferit ise "Kıyma bana, kıyma bize" diyerek Ayşe'yi ayrılmamaya ikna etmeye çalışır.

Kalp Yarası 15. Bölümde Hande'nin ameliyattan sonra hafızasını yitirmiş gibi davranması sonucu herkes buna inanır.

Hande'nin durumuna üzülen Ayşe, "Git ve onu yaşat Ferit" der. Ferit ise Ayşe'ye "Sevmediğim birine seviyormuşum gibi davranayım öyle mi?" der.

Ferit'in Ayşe'yi geri kazanmak için verdiği mücadele ise Hande'nin intihar teşebbüsü nedeniyle iyice zora girmiştir.

Ayşe, Feritle olan evliliklerinin herkese zarar verdiğini düşünerek ondan vazgeçmeye karar verir.

Ayşe Ferit'e hafızasını kaybettiği söylenen Hande için çabalamasını söyler. Azade ise oğluna yeniden bir şeylere başlama şansı olduğunu söyleyerek onu Hande ile tekrar bir ilişkiye başlaması için yönlendirmeye çalışır.