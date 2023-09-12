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Medya

11 Eylül reyting sonuçları nasıl şekillendi? MasterChef, Safir, Ömer reyting sıralaması

11 Eylül reyting sonuçları; Pazartesi akşamı ekrana gelen dizi, film ve programların izlenme oranlarına göre sıralandı. Pazartesi akşamı Kanal D'de Kanal D'de 3 Kağıtçılar adlı yapım ekranlara olurken TV8'de MasterChef Türkiye, FOX TV'de Bambaşka Biri, Show TV'de Güldür Güldür Show, ATV'de Safir, TRT 1'de Buz Yolu, Star TV'de ise Ömer dizisi yeni sezondan ilk bölümüyle ekrana geldi. Peki dün akşam en çok ne izlendi? İşte 11 Eylül 2023 reyting sonuçları

12 Eylül 2023 Salı 09:35 - Güncelleme:
11 Eylül reyting sonuçları nasıl şekillendi? MasterChef, Safir, Ömer reyting sıralaması
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11 Eylül 2023 Pazartesi reyting sonuçları, izleyici ve yapımcılar tarafından merak ediliyor. Dün akşam televizyonlarda; 3 Kağıtçılar, Bambaşka Biri, Güldür Güldür Show, Ömer, MasterChef Türkiye All Star, Buz Yolu ve Safir ekrana geldi. Reyting sonuçları, günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranlarına göre sıralanıyor. Peki Pazartesi akşamı en çok ne izlendi? İşte 11 Eylül reyting sonuçları

11 EYLÜL 2023 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

11 Eylül tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Pazartesi akşamı yayınlanan programlardan ise Total'de birinci sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada Recep İvedik 7, üçüncü sırada Safir dizisi yer aldı.

AB'de ise ilk sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada Recep İvedik 7, üçüncü sırada FOX Ana Haber yer aldı.

20+ABC1 grubunda ise ilk sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada Recep İvedik 7, üçüncü sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert yer aldı.

11 Eylül reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.

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