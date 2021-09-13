12 Eylül 2021 Pazar reyting sonuçları: İçimizden Biri, Uzak Şehrin Masalı reyting sıralaması

13 Eylül 2021 Pazartesi 09:18 - Güncelleme: 13 Eylül 2021 Pazartesi 09:18

12 Eylül 2021 Pazar günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları merak ediliyor. Pazar akşamı; İkimizin Sırrı, Çember: Sırlar Apartmanı, Ekşi Elmalar, Uzak Şehrin Masalı, Kral Arthur Kılıç Efsanesi (yabancı sinema), İçimizden Biri ve Masterchef Türkiye izleyenleriyle buluştu. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. Peki Pazar reyting sıralaması nasıl şekillendi? İşte 12 Eylül 2021 reyting sonuçları

Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oldu. İşte Pazar dizi ve filmlerinin reyting sıralaması...

12 EYLÜL 2021 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

12 Eylül tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Geçen hafta Pazar akşamının reyting sonuçlarında ise Total izleyici grubunda birinciliği MasterChef ,ikinciliği Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu, üçüncülüğü ise Kibar Feyzo (T.S) aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada MasterChef , ikinciliği Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu, , üçüncü sırada ise İkimizin Sırrı yer aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada MasterChef , ikinciliği Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu , üçüncü sırada ise İkimizin Sırrı yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 MASTERCHEF TURKIYE TV8

2 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

3 KIBAR FEYZO (T.S) SHOW TV

4 IKIMIZIN SIRRI ATV

5 CEMBER YOLUN SONUNDAKI KIZ (T.S) KANAL D

6 SHOW ANA HABER SHOW TV

7 NESELI GUNLER (T.S) SHOW TV

8 HAVA DURUMU KANAL D

9 VIZONTELE (T.S) STAR TV

10 KAFALAR KARISIK (T.S) FOX

AB İLK 10 PROGRAM

1 MASTERCHEF TURKIYE TV8

2 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

3 IKIMIZIN SIRRI ATV

4 CEMBER YOLUN SONUNDAKI KIZ (T.S) KANAL D

5 NESELI GUNLER (T.S) SHOW TV

6 VIZONTELE (T.S) STAR TV

7 669.ELMALI YAGLI GURESLERI FINAL DMAX

8 KAFALAR KARISIK (T.S) FOX

9 KIBAR FEYZO (T.S) SHOW TV

10 SHOW ANA HABER SHOW TV