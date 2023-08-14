13 Ağustos reyting sonuçları açıklandı mı? Masterchef, Yaz Şarkısı, Vermem Seni Ellere reytingleri nasıl şekillendi?

13 Ağustos reyting sonuçları; Pazar akşamı ekrana gelen dizi, film ve programların izlenme oranlarına göre sıralandı. Pazar akşamı Kanal D'de Jurassic World, Star TV'de Nalan, Fox TV'de Yaz Şarkısı, Show Tv'de Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı, TV 8'de MasterChef Türkiye All Star, TRT1'de Umudunu Kaybetme ve ATV'de Vermem Seni Ellere dizisi final bölümüyle ekrana geldi. Peki dün akşam en çok ne izlendi? İşte 13 Ağustos 2023 reyting sonuçları

13 AĞUSTOS 2023 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?



13 Ağustos tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Pazar akşamı yayınlanan programlardan ise Total'de 1. sırada TV8'de izleyici ile buluşan "MasterChef Türkiye All Star", 2. sırada Kanal D'de ekranlara gelen yabancı sinema filmi "Düşüş", 3. sırada ise Show TV'de yayınlanan "Güldür Güldür Show" tekrar bölümü yer aldı.

AB'de 1. sırada "MasterChef Türkiye All Star", 2. sırada "Güldür Güldür Show", 3. sırada ise "Kanal D Ana Haber" yer aldı.

13 Ağustos reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.

Yaz Şarkısı 6. bölüm izle tek parça!

Vermem Seni Ellere final bölümü izle (9. bölüm)