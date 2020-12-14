13 Aralık 2020 Reyting sonuçları açıklandı! Reyting sıralamasında kim birinci oldu?

14 Aralık 2020 Pazartesi 10:24 - Güncelleme: 14 Aralık 2020 Pazartesi 10:24

13 Aralık 2020 reyting sonuçları açıklandı. Pazar akşamı yayınlanan dizi ve yarışma programları arasında reyting MasterChef Türkiye, Arıza, Maria ile Mustafa, Menajerimi Ara ve Tövbeler Olsun dizi ve programların arasından hangilerinin daha fazla izlendiği reyting sonuçları neticesinde belli oldu. Reytinglerde Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülüyor. Peki Pazar reyting sonuçlarına göre hangi kanal ve program birinci oldu? İşte 13 Aralık 2020 reyting sonuçları…

13 Aralık 2020 akşamı yayınlanan programların reyting sonuçları açıklanıyor. Pazar akşamı MasterChef Türkiye, Arıza, Maria ile Mustafa, Menajerimi Ara ve Tövbeler Olsun gibi yapımlar seyirci karşısına çıktı. Reyting sonuçlarına göre dün akşamın en çok izlenen programı belli oldu.

13 ARALIK REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

13 Aralık tüm kanallara ait reyting sonuçları açıklandı. Dün akşam TRT 1 'de Tövbeler olsun, Show Tv’de Arıza, Star Tv’de Menajerimi Ara, FOX Tv'de Kefaret dizileri izleyenleri ile buluştu. Öte yandan Tv8 ekranlarında ise Masterchef Türkiye’de lezzet yarışı ekranlara konuk oldu. Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralama açıklanıyor.

İşte pazar reyting sonuçları...

Total'de birinci sırada Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu, ikinci Sırada Masterchef Türkiye, üçüncü sırada ise Show Ana Haber yer aldı.

AB'de Birinci sırada Masterchef Türkiye ve ikinci sırada Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu ve üçüncü sırada Kefaret yer aldı.

İşte reyting sonuçları:

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

2 MASTERCHEF TURKIYE TV8

3 SHOW ANA HABER SHOW TV

4 A.RIZA SHOW TV

5 KEFARET FOX

6 KANAL D ANA HABER KANAL D

7 HAVA DURUMU KANAL D

8 HABER ONU SHOW TV

9 COK GUZEL HAREKETLER 2 EN IYILER KANAL D

10 COK GUZEL HAREKETLER 2 KANAL D

AB İLK 10 PROGRAM

1 MASTERCHEF TURKIYE TV8

2 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

3 KEFARET FOX

4 A.RIZA SHOW TV

5 MENAJERIMI ARA STAR TV

6 KANAL D ANA HABER KANAL D

7 HAVA DURUMU KANAL D

8 COK GUZEL HAREKETLER 2 EN IYILER KANAL D

9 MASTERCHEF TURKIYE OZET TV8

10 SHOW ANA HABER SHOW TV