14 Aralık 2020 Pazartesi 12:03 - Güncelleme: 14 Aralık 2020 Pazartesi 12:03

Menajerimi Ara 16. bölümüyle dün akşam Star Tv ekranlarında yayınlandı. Menajerimi ara 16. bölüm izleyenleri ekran başına kilitledi. Menajerimi Ara son bölümde Geçmişten gelen bir sebepten dolayı Serkan’la karşı karşıya gelen Kıraç, kendini ünlü bir çiftin ilişki krizinin ortasında bulur. Menajerimi Ara 16. bölümün ardından 17. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. İşte kaçıranlar için Menajerimi ara son bölüm full izle Puhu Tv linki.

MENAJERİMİ ARA 16. BÖLÜM FULL İZLE PUHU TV

Geçmişten gelen bir sebepten dolayı Serkan’la karşı karşıya gelen Kıraç, kendini ünlü bir çiftin ilişki krizinin ortasında bulur. Leyla’nın ajansa sürpriz ziyareti ise Dicle’yi çok zor durumda bırakır.

Annesinin verdiği tavsiyeye uyarak Emir’le buluşan Dicle, kendisiyle ilgili bir sürprizle karşılaşır. Özel hayatı ve iş hayatı giderek karmaşıklaşan Feris ise bunun sonucundan kaçamaz. Serkan, Kıraç’ın içine düştüğü krizden faydalanmak için harekete geçer.

Dicle, Barış’a karşı yeni duygular keşfederken, ikisinin de bir sonraki adımları merak konusu olur.

MENAJERİMİ ARA 17. BÖLÜM FRAGMANI





MENAJERİMİ ARA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Menajerimi Ara son bölümde; Dicle’nin, Serkan’ın teklifine cevabı merakla beklenirken, Feris’in yapacağı hamle hem ajans hem de Dicle için yeni bir dönüm noktası olur.

Feris, oyuncusu Hülya’nın sette yaşadığı krizi çözmeye çalışırken onu bekleyen büyük tehlikeyi herkesten önce fark eder.

Kıraç, hem şarkıcı hem de oyuncu olan Murat Dalkılıç’ı ünlü bir yönetmenin filminde oynatabilmek için akıllara gelmeyecek ilginç bir yol dener.

Peride’nin ajanstaki muhbiri bulmak için oynadığı oyun hiç beklenmedik bir şekilde sonuçlanır. Çınar ise kendisini ailesinin yaptığı sürprizin ortasında bulur.

Dicle, Barış’la yaşadığı yüzleşme de yeni bir gerçekle sarsılır. Hakkında çıkan sansasyonel haberler taşları yerinden oynatırken Dicle’yi evde büyük bir sürpriz beklemektedir.

Serkan ve Kıraç, artık herkes için geri dönülmez bir savaşın içindedir.