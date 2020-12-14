14 Aralık 2020 Pazartesi 11:30 - Güncelleme: 14 Aralık 2020 Pazartesi 11:30

Maria ile Mustafa 15. bölüm izleyenleri hüzün dolu bir bölüm karşıladı. Yayınlanan son bölüme yaşanan yüzeşme damga vurdu. Maria ie Mustafa 15. bölümde; Mustafa ve Maria yaralarını birlikte sarmış, yeni bir başlangıç yapmışlarken, Görkem geçmişin intikamını almak üzere çıkagelmiştir. Görkem'in intikam yemini Maria ve Mustafa'yı nasıl bir yol ayrımına getirecektir? Son bölümün ardından Maria ile Mustafa 16. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. İşte Maria ile Mustafa 15. bölüm full izleme sayfası ve yeni bölüm fragmanı.

MARİA İLE MUSTAFA 15. BÖLÜM İZLE

MARİA İLE MUSTAFA 15. BÖLÜM ÖZETİ

Mustafa ve Maria yaralarını birlikte sarmış, yeni bir başlangıç yapmışlarken, Görkem geçmişin intikamını almak üzere çıkagelmiştir. Görkem'in intikam yemini Maria ve Mustafa'yı nasıl bir yol ayrımına getirecektir?

İclal, Şahin'in evden ayrılmış olmasının acısını çekerken, Şahin, Çiçek'in şimdiye dek hiç görmediği bir yüzüyle karşılaşır. Çiçek'in yolu ise hiç ummadığı bir kişiyle kesişir. Bu rastlantı Çiçek'i yeni bir serüvene sürükler Kendine yeni bir hayat kurmayı planlayan Gonca'nın tüm hayalleri kötü sürprizle alt üst olur.

Nadire, Nihat'a aşık olsa da, kocasının katilinin Nihat'ın kardeşi Galip olması aklından bir türlü çıkmamaktadır. Galip'in, zor günlerinde Nihat'ın yanında olmak istemesi, Nadire'yi Nihat'tan uzaklaştıracak mıdır?

İntikam ateşiyle yanıp tutuşan Görkem, artık daha fazla beklemeyecektir. Bütün aileyi alt üst edecek bir eylem planı yapar. Görkem'in bu hamlesi, Candemir ailesini nasıl paramparça edecektir?

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