13 Ocak 2022 Perşembe reyting sonuçları açıklandı mı? MasterChef, Mahkum reyting sıralaması

14 Ocak 2022 Cuma 09:18 - Güncelleme: 14 Ocak 2022 Cuma 09:18

13 Ocak 2022 Perşembe günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları, izleyici tarafından takip ediliyor. Perşembe akşamı Show Tv'de Güldür Güldür Show, Kanal D'de Jurassic World: Yıkılmış Krallık, Star'da Müzede Bir Gece, FOX Tv'de Mahkum, Tv8'de MasterChef, Atv'de Aman Reis Duymasın, TRT1'de Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı izleyici karşısına çıktı. . Peki Perşembe reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? İşte 13 Ocak 2022 reyting sonuçları

Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oldu. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. İşte 13 Ocak reyting sıralaması

13 OCAK REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

13 Ocak 2022 Perşembe günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Perşembe akşamının en çok izlenen yapımları TİAK tarafından yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

Geçen hafta Perşembe akşamı en çok izlenen diziler ve haber programları ise şöyle:

Total izleyici grubunda birinciliği Masterchef Türkiye, ikinciliği Esra Erol'da, üçüncülüğü ise Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Masterchef Türkiye, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada ise Müge Anlı ile Tatlı Sert yer aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Masterchef Türkiye, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada ise Müge Anlı ile Tatlı Sert yer aldı.

13 Ocak reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.