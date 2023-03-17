16 Mart reyting sonuçları açıklandı mı? Survivor 2023, Al Sancak, Camdaki Kız reyting sıralaması

16 Mart reyting sonuçları: Perşembe akşamı Kanal D'de Camdaki Kız, TRT1'de Al Sancak, ATV'de Aldatmak, Show TV'de Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizilerinin yeni bölümleri yayınlandı. Star TV'de Aile Arasında, Fox TV'de ise Benden Ne Olur isimli yerli sinema filmleri seyirci karşısına çıkarken TV8'de Survivor 2023'te heyecanlı dakikalar yaşandı. Peki Perşembe reyting tablosu nasıl şekillendi? İşte 16 Mart 2023 reyting sonuçları



16 MART 2023 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?



16 Mart tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Perşembe akşamı yayınlanan programlardan ise Total'de birinci sırada Camdaki Kız, ikinci sırada Aldatmak, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

AB'de ise ilk sırada Camdaki Kız, ikinci sırada Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber üçüncü sırada Al Sancak yer aldı.

ABC ilk 10 program listesinde ise birinci sırada Camdaki Kız, ikinci sırada Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber üçüncü sırada Al Sancak yer aldı.

16 Mart reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.

REYTİNG NEDİR?

Televizyon yayıncılığın vazgeçilmez bir unsuru olan reyting dilimize İngilizceden geçmiş bir sözcüktür. Kelime anlamı olarak reyting yani rating; derece, derecelendirme veya puanlama gibi anlamlara gelmektedir.

Ülkemizde daha çok televizyonla ilişkilendirilen reyting; izleniş durumu, izlence anlamlarına da gelmektedir. Yani ülkemizde reyting deyince ilk akla gelen konu televizyon reytingidir. Bizdeki manasıyla reytingin bir diğer tanımı; "herhangi bir televizyon kanalının izlenme oranının tamamı" şeklindedir. Z kanalında yayınlanan A programının izlenme payının yüzdesi o programın ve kanalın reytingini belirler.