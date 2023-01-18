17 Ocak reyting sonuçları açıklandı! Ben Bu Cihana Sığmazam, Üç Kız Kardeş, Taçsız Prenses reyting sıralaması

17 Ocak reyting sonuçları TİAK tarafından yayınlandı. Salı akşamı Kanal D'de Üç Kız Kardeş, TRT1'de Yürek Çıkmazı, Fox TV'de Taçsız Prenses, Star TV'de Gecenin Ucunda, ATV'de Ben Bu Cihana Sığmazam isimli dizilerin yeni bölümleri ekrana geldi. Show TV'de Kemal Sunal klasiklerinden olan Atla Gel Şaban, Kibar Feyzo ve Salako isimli yerli sinema filmleri arka arkaya yayınlandı. TV8'de ise Survivor 2023 yeni bölümüyle ekrana geldi. Peki en çok ne izlendi? İşte 17 Ocak 2023 reyting sonuçları



17 OCAK 2023 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI



17 Ocak tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Salı akşamı yayınlanan programlardan ise 17 Ocak 2023 Salı günü yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de birinci sırada Esra Erol'da, ikinci sırada Ben Bu Cihana Sığmazam, üçüncü sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert yer aldı.

AB'de ise birinci sırada Ben Bu Cihana Sığmazam, ikinci sırada Yürek Çıkmazı, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

20+ABC1 grubunda ise birinci sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada Ben Bu Cihana Sığmazam yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 ESRA EROL'DA ATV

2 BEN BU CIHANA SIGMAZAM ATV

3 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

4 UC KIZ KARDES KANAL D

5 SURVIVOR TV8

6 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

7 ATV ANA HABER ATV

8 YUREK CIKMAZI TRT 1

9 SHOW ANA HABER SHOW TV

10 TACSIZ PRENSES FOX

Taçsız Prenses 2. bölüm full izle!

1 BEN BU CIHANA SIGMAZAM ATV

2 YUREK CIKMAZI TRT 1

3 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

4 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

5 SURVIVOR TV8

6 UC KIZ KARDES KANAL D

7 ESRA EROL'DA ATV

8 ATV ANA HABER ATV

9 TACSIZ PRENSES FOX

10 BEN BU CIHANA SIGMAZAM (OZET) ATV

Gecenin Ucunda 15. Bölüm izle!

1 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

2 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

3 BEN BU CIHANA SIGMAZAM ATV

4 ESRA EROL'DA ATV

5 SURVIVOR TV8

6 YUREK CIKMAZI TRT 1

7 UC KIZ KARDES KANAL D

8 TACSIZ PRENSES FOX

9 ATV ANA HABER ATV

10 BEN BU CIHANA SIGMAZAM (OZET) ATV