18 Mart reyting sonuçları: Gönül Dağı, Survivor 2023, Kardeşlerim reyting sıralaması

18 Mart reyting sonuçları: Cumartesi akşamı Kanal D'de yerli sinema Mandıra Filozofu İstanbul seyirciye eğlenceli anlar yaşatırken, Show TV'de Güldür Güldür Show yeni bölümüyle ekranlarda kahkaha tufanı estirdi. TRT1'de Gönül Dağı, ATV'de Kardeşlerim, Fox TV'de Dokuz Oğuz isimli diziler yeni bölümleriyle seyirci karşısına çıktı. Star TV'de ise Son Umut isimli yabancı sinema filmi ekranlarda yer alırken, TV8'de Survivor 2023'ün yeni bölümü izleyici ile buluştu. Peki en çok ne izlendi? İşte 18 Mart 2023 reyting sonuçları

18 MART 2023 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?



18 Mart tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Cumartesi akşamı yayınlanan programlardan ise Total'de birinci sırada Gönül Dağı, ikinci sırada Kardeşlerim, üçüncü sırada Gönül Dağı Özet, Dördüncü sırada Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu yer aldı.

AB'de ise ilk sırada Gönül Dağı, ikinci sırada Kardeşlerim, üçüncü sırada Gönül Dağı Özet, Dördüncü sırada Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu yer aldı.

ABC ilk 10 program listesinde ise birinci sırada Gönül Dağı, ikinci sırada Kardeşlerim, üçüncü sırada Gönül Dağı Özet, Dördüncü sırada Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu yer aldı.

18 Mart reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.

REYTİNG NEDİR?

Televizyon yayıncılığın vazgeçilmez bir unsuru olan reyting dilimize İngilizceden geçmiş bir sözcüktür. Kelime anlamı olarak reyting yani rating; derece, derecelendirme veya puanlama gibi anlamlara gelmektedir.

Ülkemizde daha çok televizyonla ilişkilendirilen reyting; izleniş durumu, izlence anlamlarına da gelmektedir. Yani ülkemizde reyting deyince ilk akla gelen konu televizyon reytingidir. Bizdeki manasıyla reytingin bir diğer tanımı; "herhangi bir televizyon kanalının izlenme oranının tamamı" şeklindedir. Z kanalında yayınlanan A programının izlenme payının yüzdesi o programın ve kanalın reytingini belirler.