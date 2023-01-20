19 Ocak reyting sonuçları: Camdaki Kız, Ömer, Al Sancak reyting sıralaması

19 Ocak reyting sonuçları: Perşembe akşamı Kanal D'de Camdaki Kız, ATV'de Aldatmak, TV8'de Tuzak, Show TV'de Gelsin Hayat Bildiği Gibi isimli dizilerin yeni bölümleri ekrana geldi. Aynı zamanda TRT1'de Alsancak isimli yeni dizi ilk defa seyirci karşına çıktı. Fox TV'de Taçsız Prenses, Star TV'de ise Ömer isimli dizilerin tekrar bölümleri yayınlandı. Peki en çok ne izlendi? İşte 19 Ocak 2023 reyting sonuçları

19 OCAK 2023 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?



19 Ocak tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Perşembe akşamı yayınlanan programlardan ise Total'de 1.sırada Kanal D'de izleyiciyle buluşan "Camdaki Kız", 2. sırada Atv'de ekrana gelen "Esra Erol'da", 3.sırada Atv'de yayınlanan "Müge Anlı İle Tatlı Sert" yer aldı.

AB'de ise 1.sırada "Camdaki Kız", 2.sırada ATV'de yayınlanan "Aldatmak", 3.sırada "Müge Anlı İle Tatlı Sert" yer aldı.

20+ABC1 seyirci grubunda ise Camdaki Kız, ikinci sırada Müge Anlı İle Tatlı Sert, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

19 Ocak reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.

REYTİNG NEDİR?

Televizyon yayıncılığın vazgeçilmez bir unsuru olan reyting dilimize İngilizceden geçmiş bir sözcüktür. Kelime anlamı olarak reyting yani rating; derece, derecelendirme veya puanlama gibi anlamlara gelmektedir.

Ülkemizde daha çok televizyonla ilişkilendirilen reyting; izleniş durumu, izlence anlamlarına da gelmektedir. Yani ülkemizde reyting deyince ilk akla gelen konu televizyon reytingidir. Bizdeki manasıyla reytingin bir diğer tanımı; "herhangi bir televizyon kanalının izlenme oranının tamamı" şeklindedir. Z kanalında yayınlanan A programının izlenme payının yüzdesi o programın ve kanalın reytingini belirler.

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