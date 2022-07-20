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Medya

19 Temmuz Salı reyting sonuçları açıklandı mı? Balkan Ninnisi, Senden Daha Güzel, Masterchef reyting sıralaması

19 Temmuz reyting sonuçları açıklandı mı? Salı akşamı televizyonlarda Güldür Güldür Show, Hababam Sınıfı: Yaz Oyunları, Şirinler: Kayıp Köy, Dedemin Fişi, Balkan Ninnisi, MasterChef Türkiye ve Senden Daha Güzel izleyiciyle buluştu. Bir kanalda yayınlanan programının izlenme payının yüzdesi o programın ve kanalın reytingini belirler. Peki Salı reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? İşte AB ve Totalde 19 Temmuz 2022 reyting sonuçları

20 Temmuz 2022 Çarşamba 09:07 - Güncelleme:
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19 Temmuz 2022 Salı günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları izleyici tarafından merak ediliyor. Salı akşamı Show Tv'de Güldür Güldür, Kanal D'de Hababam Sınıfı: Yaz Oyunları, Star TV'de Duy Beni, FOX Tv'de Senden Daha Güzel, Star Tv'de Dedemin Fişi, Atv'de Şirinler: Kayıp Köy, TRT1'de Balkan Ninnisi, Tv8'de Masterchef Türkiye izleyici karşısına çıktı. Peki Salı reyting sıralaması nasıl şekillendi? İşte 19 Temmuz 2022 reyting sonuçları

19 TEMMUZ REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

19 Temmuz 2022 Salı günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Salı reyting sıralaması ise şu şekilde:

Total izleyici grubunda birinciliği Fox Ana Haber, ikinciliği Güldür Güldür Show , üçüncülüğü ise Labirent Ölümcül Kaçış aldı. AB Grubunda ise birinciliği Fox Ana Haber , ikinciliği Güldür Güldür Show, üçüncülüğü ise Şirinler aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinciliği Fox Ana Haber , İkinciliği Güldür Güldür Show, üçüncülüğü ise Labirent Ölümcül Kaçış aldı.

REYTİNG NEDİR?

Kelime anlamı olarak reyting (rating); derece, derecelendirme veya puanlama gibi anlamlara gelmektedir.

Ülkemizde daha çok televizyonla ilişkilendirilen reyting; izleniş durumu, izlence anlamlarına da gelmektedir. A kanalında yayınlanan bir programının izlenme payının yüzdesi o programın ve kanalın reytingini beLirler.

Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belirleniyor. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları Televizyon İzleme Araştırma Komitesi (TİAK) tarafından AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

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