2 Kasım reyting sonuçları açıklandı! Tuzak, Bir Peri Masalı, Gecenin Ucunda reyting sıralaması

2 Kasım 2022 Çarşamba günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları açıklandı. Dün akşam televizyonlarda; Hayat Bugün, O Kız, Kuruluş Osman, Gecenin Ucunda, Bir Peri Masalı ve Tuzak programı ekrana geldi. Reyting sonuçları, günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranlarına göre sıralanıyor. Peki Çarşamba akşamı en çok ne izlendi? İşte 2 Kasım 2022 reyting sonuçları

2 KASIM 2022 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

2 Kasım tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de birinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, ikinci sırada Esra Erol'da, üçüncü sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert yer aldı.

AB'de ise birinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, ikinci sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert, üçüncü sırada ATV Ana Haber yer aldı.

20+ABC1 izleyici Grubunda ise birinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, ikinci sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert, üçüncü sırada Cumhurbaşkanı ile Gündem Özel yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

2 ESRA EROL'DA ATV

3 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

4 ATV ANA HABER ATV

5 KURULUS OSMAN OZEL ATV

6 O KIZ KANAL D

7 CUMHURBASKANI ILE GUNDEM OZEL ATV

8 KANAL D ANA HABER KANAL D

9 SHOW ANA HABER SHOW TV

10 O KIZ (OZET) KANAL D

Bir Peri Masalı 6. Bölüm full izle tek parça!

1 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

2 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

3 ATV ANA HABER ATV

4 CUMHURBASKANI ILE GUNDEM OZEL ATV

5 KANAL D ANA HABER KANAL D

6 GECENIN UCUNDA STAR TV

7 ESRA EROL'DA ATV

8 TUZAK TV8

9 O KIZ KANAL D

10 KURULUS OSMAN OZEL ATV

Star Tv Gecenin Ucunda 5. Bölüm full izle!

1 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

2 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

3 CUMHURBASKANI ILE GUNDEM OZEL ATV

4 KANAL D ANA HABER KANAL D

5 ATV ANA HABER ATV

6 ESRA EROL'DA ATV

7 O KIZ KANAL D

8 KURULUS OSMAN OZEL ATV

9 TUZAK TV8

10 HAYAT BUGUN SHOW TV