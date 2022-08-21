20 Ağustos reyting sonuçları: Cumartesi reyting sonuçlarına göre en çok ne izlendi?

20 Ağustos reyting sonuçları açıklandı mı? Cumartesi akşamı yayınlanan dizi ve programlar arasında en çok izlenen yapımlar TİAK tarafından sıralandı. Cumartesi akşamı ATV'de Kaos Yürüyüşü, Fox TV'de Postacı, TRT 1'de Mükemmel Eşleşme, TV8'de MasterChef Türkiye, Kanal D'de Çok Güzel Hareketler 2, Star'da İbo Show ve Show TV'de Güldür Güldür Show dizileri reytinglerde kıyasıya mücadele etti. Peki Cumartesi reyting sonuçlarına göre en çok ne izlendi? İşte 20 Ağustos 2022 reyting sonuçları

20 AĞUSTOS 2022 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

20 Ağustos tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Geçen hafta Cumartesi akşamının reyting sonuçlarında ise Total'de 1. sırada TV8'de izleyici ile buluşan "MasterChef Türkiye", 2. sırada "FOX Ana Haber Hafta Sonu", 3. sırada ise Show TV'de ekranlara gelen "Güldür Güldür Show" tekrar bölümü yer aldı.

AB'de 1. sırada "MasterChef Türkiye", 2. sırada "Mükemmel Eşleşme", 3. sırada ise "FOX Ana Haber Hafta Sonu" yer aldı.

REYTİNG NEDİR?

Reyting, bir televizyon programının ortalama izlenme oranını gösterir. Reklam verenler için bir kriter olarak geliştirilen reyting, tamamen ekonomik amaçlarla ölçülür.

Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanır. Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oluyor.