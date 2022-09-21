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Medya

20 Eylül reyting sonuçları 2022: Baba, Üç Kız Kardeş, Ben Bu Cihana Sığmazam reyting sıralaması

20 Eylül 2022 Salı günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları merak ediliyor. Dün akşam televizyonlarda; Baba, Ben Bu Cihana Sığmazam, Üç Kız Kardeş, Balkan Ninnisi, Aile Arasında, MasterChef Türkiye ve Kusursuz Kiracı dizisi izleyiciyle buluştu. Peki Salı reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? İşte 20 Eylül 2022 reyting sonuçları

21 Eylül 2022 Çarşamba 09:42 - Güncelleme:
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20 Eylül reyting sonuçları, yeni sezonda dizilerin başlamasıyla birlikte merak edildi. Salı akşamı ATV'de Ben Bu Cihana Sığmazam, Fox TV'de Kusursuz Kiracı, TV8'de MasterChef Türkiye, Kanal D'de Üç Kız Kardeş, TRT 1'de Balkan Ninnisi, Star Tv'de Aile Arasında ve Show TV'de Baba reytinglerde kıyasıya mücadele etti. Peki Salı reyting sonuçları nasıl şekillendi? İşte 20 Eylül 2022 Salı reyting sıralaması

20 EYLÜL 2022 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Reyting sonuçları, günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranlarına göre sıralanıyor.

20 Eylül tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları, günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranlarına göre sıralanıyor.

Geçen hafta Salı akşamının reyting sonuçlarında ise Total'de birinci sırada Üç Kız Kardeş, ikinci sırada MasterChef Türkiye, üçüncü sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert yer aldı.

AB'de ise birinci sırada MasterChef Türkiye, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada Üç Kız Kardeş yer aldı.

20+ABC1 izleyici grubunda ise birinci sırada MasterChef Türkiye, ikinci sırada Üç Kız Kardeş, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

20 Eylül reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.

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