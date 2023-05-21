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Medya

20 Mayıs reyting sonuçları: Gönül Dağı, Güldür Güldür Show, Kardeşlerim reyting sıralaması

20 Mayıs reyting sonuçları; Cumartesi akşamı ekrana gelen dizi, film ve programların izlenme oranlarına göre sıralandı. Dün akşam televizyonlarda; Şarkılar Bizi Söyler, Güldür Güldür Show, Survivor 2023, Gönül Dağı, Kardeşlerim, Dangal, Doktor Civanım ekrana geldi. Reyting sonuçları, günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranlarına göre sıralanıyor. Peki Cumartesi akşamı en çok ne izlendi? İşte 20 Mayıs reyting sonuçları

21 Mayıs 2023 Pazar 09:30 - Güncelleme:
20 Mayıs reyting sonuçları: Gönül Dağı, Güldür Güldür Show, Kardeşlerim reyting sıralaması
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20 Mayıs 2023 Cumartesi reyting sonuçları, izleyici ve yapımcılar tarafından merak ediliyor. Cumartesi akşamı Kanal D'de Şarkılar Bizi Söyler programıyla izleyiciler müzik ve eğlence dolu bir akşam geçirirken, Show TV'de Güldür Güldür Show ile izleyenleri kahkahaya boğdu. TV8'de Survivor 2023, TRT1'de Gönül Dağı, ATV'de ise Kardeşlerim yeni bölümleriyle ekrana geldi. Star TV'de yabancı sinema Dangal filmi yayınlanırken, Fox TV'de Doktor Civanım isimli yerli sinema filmi seyirci karşısına çıktı. Peki dün akşam en çok ne izlendi? İşte 20 Mayıs 2023 reyting sonuçları

20 MAYIS 2023 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

20 Mayıs tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Cumartesi akşamı yayınlanan programlardan ise Total'de 1. sırada TRT 1'de izleyici ile buluşan "Gönül Dağı", 2. sırada atv'de ekranlara gelen "Kardeşlerim", 3. sırada ise "Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu" yer aldı.

AB'de 1. sırada "Gönül Dağı", 2. sırada "Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu", 3. sırada ise "Güldür Güldür Show" yer aldı. 20 Mayıs reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.

REYTİNG NEDİR?

Televizyon yayıncılığın vazgeçilmez bir unsuru olan reyting dilimize İngilizceden geçmiş bir sözcüktür. Kelime anlamı olarak reyting yani rating; derece, derecelendirme veya puanlama gibi anlamlara gelmektedir.

Ülkemizde daha çok televizyonla ilişkilendirilen reyting; izleniş durumu, izlence anlamlarına da gelmektedir. Yani ülkemizde reyting deyince ilk akla gelen konu televizyon reytingidir. Bizdeki manasıyla reytingin bir diğer tanımı; "herhangi bir televizyon kanalının izlenme oranının tamamı" şeklindedir. Z kanalında yayınlanan A programının izlenme payının yüzdesi o programın ve kanalın reytingini belirler.

İzleyici Oranı (reyting) ortalama izlenme oranıdır. Bir program diliminde veya zaman diliminde her dakikaya düşen ortalama izleyici yüzdesini gösterir. İzlenme Payı, bir kanalın belli bir zaman diliminde toplam izleyiciden almış olduğu payı gösterir.

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