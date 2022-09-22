21 Eylül reyting sonuçları: Bir Peri Masalı, Mükemmel eşleşme, O Kız reyting sıralaması

21 Eylül Çarşamba akşamı ATV'de Ben Bu Cihana Sığmazam, Fox TV'de Recep İvedik 4, TV8'de MasterChef Türkiye, Kanal D'de O Kız, TRT 1'de Mükemmel Eşleşme, Star Tv'de Hedefim Sensin ve Show TV'de Sahte Kabadayı reytinglerde kıyasıya mücadele etti. Peki Çarşamba reyting sonuçlarına göre dün akşam en çok ne izlendi? İşte 21 Eylül 2022 Çarşamba reyting sıralaması

21 EYLÜL 2022 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Reyting sonuçları, günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranlarına göre sıralanıyor.

21 Eylül tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları, günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranlarına göre sıralanıyor.

Geçen hafta Çarşamba akşamının reyting sonuçlarında ise Total'de 1.sırada TV8'de izleyiciyle buluşan "Masterchef Türkiye", 2. sırada ATV'de ekrana gelen "Müge Anlı İle Tatlı Sert", 3.sırada "Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber" yer aldı.

AB'de ise 1.sırada "Masterchef Türkiye", 2.sırada "Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber" 3.sırada "Müge Anlı İle Tatlı Sert" yer aldı.

21 Eylül reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.