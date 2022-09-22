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Medya

21 Eylül reyting sonuçları: Bir Peri Masalı, Mükemmel eşleşme, O Kız reyting sıralaması

21 Eylül 2022 Çarşamba akşamı yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları merak ediliyor. Dün akşam televizyonlarda; Sahte Kabadayı, O Kız, Ben Bu Cihana Sığmazam, Hedefim Sensin, MasterChef Türkiye, Mükemmel Eşleşme ve Recep İvedik 4 izleyiciyle buluştu. Peki Çarşamba reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? İşte 21 Eylül 2022 reyting sonuçları

22 Eylül 2022 Perşembe 09:42 - Güncelleme:
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21 Eylül Çarşamba akşamı ATV'de Ben Bu Cihana Sığmazam, Fox TV'de Recep İvedik 4, TV8'de MasterChef Türkiye, Kanal D'de O Kız, TRT 1'de Mükemmel Eşleşme, Star Tv'de Hedefim Sensin ve Show TV'de Sahte Kabadayı reytinglerde kıyasıya mücadele etti. Peki Çarşamba reyting sonuçlarına göre dün akşam en çok ne izlendi? İşte 21 Eylül 2022 Çarşamba reyting sıralaması

21 EYLÜL 2022 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Reyting sonuçları, günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranlarına göre sıralanıyor.

21 Eylül tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları, günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranlarına göre sıralanıyor.

Geçen hafta Çarşamba akşamının reyting sonuçlarında ise Total'de 1.sırada TV8'de izleyiciyle buluşan "Masterchef Türkiye", 2. sırada ATV'de ekrana gelen "Müge Anlı İle Tatlı Sert", 3.sırada "Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber" yer aldı.

AB'de ise 1.sırada "Masterchef Türkiye", 2.sırada "Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber" 3.sırada "Müge Anlı İle Tatlı Sert" yer aldı.

21 Eylül reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.

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