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Medya

22 Ağustos reyting sonuçları: MasterChef, Kim Milyoner Olmak İster, Dönence reyting sıralaması

22 Ağustos 2023 Salı reyting sonuçları, izleyici ve yapımcılar tarafından merak ediliyor. Dün akşam televizyonlarda; Şaban Oğlu Şaban, Dönence, Kim Milyoner Olmak İster, Tehlikeli, Sen Türkülerini Söyle, Recep İvedik 3 ve MasterChef Türkiye All Star programları ekrana geldi. Reyting sonuçları, günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranlarına göre sıralanıyor. Peki Salı akşamı en çok ne izlendi? İşte 22 Ağustos reyting sonuçları

23 Ağustos 2023 Çarşamba 09:15 - Güncelleme:
22 Ağustos reyting sonuçları: MasterChef, Kim Milyoner Olmak İster, Dönence reyting sıralaması
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22 Ağustos reyting sonuçları; Salı akşamı ekrana gelen dizi, film ve programların izlenme oranlarına göre sıralandı. Salı akşamı Kanal D'de Dönence dizisinin yeni bölümü izleyici karşısına çıkarken, Show TV'de Şaban Oğlu Şaban, Fox TV'de Recep İvedik 3 isimli yerli sinema filmleri ekrana geldi. Star TV'de yabancı sinema filmi Tehlikeli aksiyon dolu sahnelere ev sahipliği yaparken, ATV'de Kim Milyoner Olmak İster, TRT1'de Sen Türkülerini Söyle, TV8'de ise MasterChef All Star yayınlandı. Peki dün akşam en çok ne izlendi? İşte 22 Ağustos 2023 reyting sonuçları

22 AĞUSTOS 2023 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

22 Ağustos tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Salı akşamı yayınlanan programlardan ise Total'de 1.sırada TV8'de izleyiciyle buluşan "Masterchef Türkiye All Star", 2. sırada Kanal D'de yayınlanan Dönence dizisi, 3.sırada ise "Fox Ana Haber" yer aldı.

AB'de ise 1.sırada "Masterchef Türkiye All Star", 2. sırada "Fox Ana Haber", 3.sırada Aşk-ı Memnu (tekrar bölümü) yer aldı.

20+ABC1'de ilk sırada MasterChef, 2. sırada FOX Ana Haber, 3. sırada ise Dönence dizisi yer aldı.

22 Ağustos reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.

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