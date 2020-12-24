23 Aralık 2020 Reyting sonuçları açıklandı mı? Dün akşam en çok hangi dizi izlendi?

24 Aralık 2020 Perşembe 09:55 - Güncelleme: 24 Aralık 2020 Perşembe 09:55

Reyting sonuçlarına göre dün en çok izlenen televizyon programı belli oldu. Çarşamba akşamı TRT 1'de Benim Adım Melek, ATV'de Kuruluş Osman, Kanal D'de Sadakatsiz, TV 8'de ise Doğduğun ev kaderindir, FOX Tv'de Zümrüdüanka, Show Tv'de ise Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor filmi yer aldı. dizisi yayınlandı. Bu yapımlardan hangisinin daha fazla izlendiği reyting sonuçları TİAK ölçümleri neticesinde belli oldu. Reyting sıralaması; Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülüyor. Peki, Çarşamba reyting sonuçlarına göre Dün akşam en çok hangi dizi izlendi? 23 Aralık 2020 Reyting sonuçları

Çarşamba günü TRT 1'de Benim Adım Melek, ATV'de Kuruluş Osman, Kanal D'de Sadakatsiz, TV 8'de ise Doğduğun ev kaderindir, FOX'ta ise Zümrüdüanka dizisi izleyenleri ile buluştu. Reyting sonuçları sayesinde, dün akşam en çok hangi dizi veya programın izlendiği belli oluyor. Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralama açıklanıyor.

23 ARALIK REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

23 Aralık tüm kanallara ait reyting sonuçları henüz açıklanmadı. İşte geçen hafta çarşamba gününün reyting sonuçları...

Total'de birinci sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Sadakatsiz, üçüncü sırada ise Esra Erol'da yer aldı.

AB'de birinci sırada Sadakatsiz, ikinci sırada Kuruluş Osman, üçüncü sırada ise Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

İşte reyting sonuçları:

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 KURULUS OSMAN ATV

2 SADAKATSIZ KANAL D

3 ESRA EROL'DA ATV

4 SADAKATSIZ (OZET) KANAL D

5 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

6 KURULUS OSMAN (OZET) ATV

7 HAVA DURUMU ATV

8 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

9 SHOW ANA HABER SHOW TV

10 DOGDUGUN EV KADERINDIR TV8