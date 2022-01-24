23 Ocak 2022 Pazar reyting sonuçları açıklandı! Teşkilat, Yargı, Survivor reyting sıralaması

24 Ocak 2022 Pazartesi 10:27 - Güncelleme: 24 Ocak 2022 Pazartesi 10:27

23 Ocak reyting sonuçları açıklandı. Pazar akşamı televizyonlarda Teşkilat, Hababam Sınıfı, Kim Milyoner Olmak İster?, İnanılmaz Aile 2, Survivor All Star, Maske Kimsin Sen?, Elkızı ve Yargı ekrana geldi. Yayınlanan bu yapımların izlenme oranları, TİAK ölçümleri neticesinde belli oldu. Peki Pazar reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? İşte AB ve Totalde 23 Ocak 2022 reyting sonuçları

Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oldu. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. İşte 23 Ocak reyting sıralaması

23 OCAK REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

23 Ocak 2022 Pazar günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları açıklandı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

Total izleyici grubunda birinciliği Teşkilat, ikinciliği Yargı, üçüncülüğü ise Survivor All Star aldı.

AB İLK 10 PROGRAM

AB Grubunda ise birinci sırada Yargı, ikinci sırada Teşkilat, üçüncü sırada Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu yer aldı.

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Yargı, ikinci sırada Teşkilat, üçüncü sırada ise Survivor All Star yer aldı.

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