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Medya

23 Ocak reyting sonuçları açıklandı! Yasak Elma, Ömer, Survivor 2023 reyting sıralaması

23 Ocak 2023 Pazartesi reyting sonuçları belli oldu. Pazartesi akşamı Kanal D'de önce Taşıyıcı, hemen ardından da açan Herkül yeniden doğuyor filmi yayınlanırken, Show TV'de Sipahi ve Kızılcık Şerbeti seyirciyle buluştu. Bu akşam popüler yarışma Survivor TV8'de seyirci karşısına çıktı. Diziseverler için ise ATV'de Bir Küçük Gün Işığı, TRT1'de Alparslan: Büyük Selçuklu, Star TV'de Ömer, Fox TV'de Yasak Elma dizisinin yeni bölümü ekrana geldi. Peki en çok ne izlendi? İşte 23 Ocak 2023 reyting sonuçları

24 Ocak 2023 Salı 10:36 - Güncelleme:
23 Ocak reyting sonuçları açıklandı! Yasak Elma, Ömer, Survivor 2023 reyting sıralaması
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23 Ocak reyting sonuçları açıklandı. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıktı. Pazartesi günü televizyonlarda; Sipahi, Taşıyıcı, Bir Küçük Gün Işığı, Ömer, Alparslan: Büyük Selçuklu, Yasak Elma ve Survivor 2023 yeni bölümüyle ekrana geldi. Reyting sonuçları, günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranlarına göre sıralanıyor. Peki Pazartesi akşamı en çok ne izlendi? İşte Pazartesi dizilerinin reyting listesi

23 OCAK 2023 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

23 Ocak tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de birinci sırada Alparslan Büyük Selçuklu, ikinci sırada Esra Erol'da, üçüncü sırada Yasak Elma yer aldı.

AB'de ise birinci sırada Alparslan Büyük Selçuklu, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada Ömer dizisi yer aldı.

20+ABC1 grubunda ise birinci sırada Alparslan Büyük Selçuklu, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada Ömer dizisi yer aldı.

Ömer dizisi 3. bölüm full izle!

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 ALPARSLAN BUYUK SELCUKLU TRT 1

2 ESRA EROL'DA ATV

3 YASAK ELMA FOX

4 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

5 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

6 BIR KUCUK GUN ISIGI ATV

7 OMER STAR TV

8 SURVIVOR TV8

9 ATV ANA HABER ATV

10 YASAK ELMA (OZET) FOX

AB İLK 10 PROGRAM

1 ALPARSLAN BUYUK SELCUKLU TRT 1

2 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

3 OMER STAR TV

4 YASAK ELMA FOX

5 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

6 ESRA EROL'DA ATV

7 YASAK ELMA (OZET) FOX

8 SURVIVOR TV8

9 ALPARSLAN BUYUK SELCUKLU (OZET) TRT 1

10 OMER (OZET) STAR TV

Yasak Elma 163 son bölüm izle!

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

1 ALPARSLAN BUYUK SELCUKLU TRT 1

2 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

3 OMER STAR TV

4 YASAK ELMA FOX

5 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

6 ESRA EROL'DA ATV

7 SURVIVOR TV8

8 BIR KUCUK GUN ISIGI ATV

9 YASAK ELMA (OZET) FOX

10 ALPARSLAN BUYUK SELCUKLU (OZET) TRT 1

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