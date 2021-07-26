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Medya

25 Temmuz 2021 reyting sonuçları: Pazar reyting sıralamasında zirveyi kim kaptı?

25 Temmuz reyting sonuçları açıklandı mı? Pazar akşamı yayınlanan dizi ve programlar arasında en çok izlenen yapımlar TİAK tarafından sıralandı. Pazar akşamı ekrana gelen; Gladyatör, Suçlu, İbo Show, Benim Kocam Yapmaz, Baş Belası, Seksenler ve MasterChef Türkiye reyting yarışında kıyasıya mücadele etti. Peki Pazar reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? İşte AB ve Totalde 25 Temmuz 2021 reyting sonuçlarına göre dizi ve filmlerin Pazar reyting sıralaması

26 Temmuz 2021 Pazartesi 09:12 - Güncelleme: 26 Temmuz 2021 Pazartesi 09:12
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25 Temmuz 2021 Pazar günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları merak ediliyor. Pazar akşamı Star Tv'de Sahil Güvenlik, Tv8'de Masterchef Türkiye 2021, Atv'de Kim Milyoner Olmak İster?, Show Tv'de İbo Show, Kanal D'de Suçlu, FOX Tv'de Şef Akademi, TRT1'de Seksenler,Show Tv'de Gladyatör ve Star Tv'de İbo Show izleyenleriyle buluştu. Yayınlanan bu yapımların izlenme oranları, TİAK ölçümleriyle birlikte 25 Temmuz 2021 reyting sonuçları neticesinde belli oldu. Pazar reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? İşte 25 Temmuz 2021 reyting sonuçları

Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oldu. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. İşte Pazar dizi ve filmlerinin reyting sıralaması

25 TEMMUZ REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

25 Temmuz 2021 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Geçen hafta Pazar reyting sonuçlarına göre en çok izlenen programlar ise şu şekilde sıralandı:

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 RECEP IVEDIK 5 (T.S) TV8

2 DOKTOR CIVANIM (T.S) FOX

3 KAHRAMAN BABAM SHOW TV

4 FOX ANA HABER FOX

5 SHOW ANA HABER SHOW TV

6 KALP YARASI OZEL ATV

7 SARKILAR BIZI SOYLER (TKR) KANAL D

8 HABABAM SINIFI MERHABA (T.S) FOX

9 HABER ONU SHOW TV

10 hava durumu KANAL D

AB İLK 10 PROGRAM

1 RECEP IVEDIK 5 (T.S) TV8

2 DOKTOR CIVANIM (T.S) FOX

3 FOX ANA HABER FOX

4 SARKILAR BIZI SOYLER (TKR) KANAL D

5 HABABAM SINIFI MERHABA (T.S) FOX

6 HAVA DURUMU KANAL D

7 RECEP IVEDIK 6 (T.S) (TKR) TV8

8 SICAK GELISME KANAL D

9 ASK-I MEMNU (TKR) KANAL D

10 SHOW ANA HABER SHOW TV

Baş Belası 6. bölüm izle tek parça!

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