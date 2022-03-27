26 Mart 2022 reyting sonuçları: Survivor, Gönül Dağı, Kara Tahta reyting sıralaması

26 Mart reyting sonuçları belli oldu. Cumartesi akşamı televizyonlarda Güldür Güldür Show, Şarkılar Bizi Söyler, Kardeşlerim, Şantaj, Survivor All Star, Gurbetçi Şaban ve Gönül Dağı izleyiciyle buluştu. Yayınlanan bu dizi, program ve filmlerin reyting sonuçları TİAK ölçümleri neticesinde belli oldu. Peki Cumartesi reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? İşte AB ve Totalde 26 Mart 2022 reyting sonuçları

Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oldu. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. İşte 26 Mart reyting sıralaması

26 MART REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

26 Mart 2022 Cumartesi günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları açıklandı.

Cumartesi akşamı en çok izlenen diziler ve haber programları ise şöyle:

TOTAL İLK 10 PROGRAM

Total izleyici grubunda birinciliği Gönül Dağı, ikinciliği Kardeşlerim, üçüncülüğü Kara Tahta Ön İzlemealdı.

AB İLK 10 PROGRAM

AB Grubunda ise birinci sırada Gönül Dağı, ikinci sırada Kara Tahta Ön İzleme, üçüncü sırada Survivor All Star yer aldı.

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Gönül Dağı, ikinci sırada Survivor All Star, üçüncü sırada Kara Tahta Ön İzleme yer aldı.

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