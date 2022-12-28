27 Aralık reyting sonuçları: Masterchef, Ben Bu Cihana Sığmazam, Gecenin Ucunda reyting sıralaması

27 Aralık reyting sonuçları: Salı Salı akşamı Kanal D'de Üç Kız Kardeş, ATV'de Ben Bu Cihana Sığmazam, Star TV'de Gecenin Ucunda, TRT1'de Yürek Çıkmazı isimli dizilerin yeni bölümleri yer alacak. Bununla birlikte Show TV'de Baba, Fox TV'de de Bir Peri Masalı isimli diziler final bölümleriyle ekrana geldi. Peki en çok ne izlendi? İşte 27 Aralık 2022 reyting sonuçları

27 ARALIK 2022 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?



27 Aralık tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Salı akşamı yayınlanan programlardan ise Total'de birinci sırada Total'de birinci sırada Esra Erol'da, ikinci sırada Ben Bu Cihana Sığmazam, üçüncü sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert yer aldı.

AB'de ise birinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, ikinci sırada Üç Kız Kardeş, üçüncü sırada Yürek Çıkmazı yer aldı.



20+ABC1 grubunda da birinci sırada Ben Bu Cihana Sığmazam, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada Esra Erol'da yer aldı.



REYTİNG NEDİR?

Televizyon yayıncılığın vazgeçilmez bir unsuru olan reyting dilimize İngilizceden geçmiş bir sözcüktür. Kelime anlamı olarak reyting yani rating; derece, derecelendirme veya puanlama gibi anlamlara gelmektedir.

Tek bir televizyon izlenme oranı (reyting) puanı, takip edilen bir bölgedeki seyircilerin belli bir dakikadaki sayılarının %1'ine karşılık gelir.

Reytingler, TOTAL, AB ve ABC1 olarak gruplara ayrılmaktadır. Her grup ayrı özellikler barındıran hanelerin verilerine göre şekillenmektedir. Reklam şirketleri en çok AB grubunu dikkate almaktadırlar. Nedeni ise bu gruba dahil olan hanelerin alım gücü ve eğitim durumlarının yüksek olmasıdır. AB grubunda yer alan hanelerin çoğu üniversite mezunu ve memurdur.

Gruplarda kategori c, d, e olarak düşmeye devam etmektedir. E grubu, eğitim ve ekonomi durumu en düşük olan haneleri TOTAL grubu ise a, b, c, d ve e kategorilerinin toplamını temsil etmektedir.